Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, передає 24 Канал.

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Що відомо про ДТП на Вінниччині?

У суботу, 12 липня, між селом Кислицьке та населеним пунктом Вапнярка 8-річний водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.

Водій автомобіля вилетів з дороги / фото Нацполіції

Внаслідок аварії загинуло двоє пасажирів – 59-річна жінка та півторамісячна дівчинка. Ще троє людей опинилися у лікарні з травмами – водій, 37-річна жінка та 6-річний хлопчик.

На місці моторошної ДТП працюють правоохоронці / фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Обставили аварії встановлюються.

До речі, за день до цього у Києві маршрутка в'їхала у припарковану вантажівку. Громадський транспорт не дотримався безпечної відстані. Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 12 пасажирів.