Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, пояснивши, що це є типове інспектування армії, яку Білорусь проводить не вперше за час повномасштабної війни в Україні, аби зокрема психологічно тиснути на українське населення.

Перевірка армії Білорусі: чого очікувати?

Інформація від білоруських ЗМІ про термінову перевірку армії Білорусі – частина гібридної війни, яку Росія здійснює проти України і Європи. На думку політолога, європейці сьогодні на тлі цієї новини можуть активізуватися і певним чином відреагувати на те, що білоруси затіяли такі дії.

Я б не вбачав у цьому загрози. Адже це вже не вперше і не востаннє білоруси проводять такі нібито перевірки. Якихось дій з боку білоруської армії очікувати не варто,

– озвучив Ткачук.

Зі слів політолога, ймовірно будуть здійснюватись військові навчання, пересування особового складу армії Білорусі. Це типова історія для білорусів, вони її використовують для тиску на українців на тлі нинішніх складних умов: морозів, проблем з енергетикою, масованих обстрілів Росії.

На тлі цієї заяви Лукашенка можуть бути нові інформаційно-психологічні вкиди проти нашого населення саме у контексті того, що зараз ще й білоруси на нас підуть. Нагадаю, що ми цю тему обговорюємо щороку, вона нічим не закінчується,

– підсумував Ткачук.

Зауважте! Майор ЗСУ, журналіст та ексведучий Єгор Чечеринда вважає, що такою перевіркою Лукашенко прагне підвищити свою суб'єктність перед Росією та Китаєм, а також показати Ірану, що в Білорусі панує стабільність. Він впевнений, що загроз з боку білоруської армії для України наразі нема.

Що відомо про перевірку ЗС Білорусі?