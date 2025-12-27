Останнім часом росіяни концентрують свої удари на Волині, атакуючи об'єкти інфраструктури, зокрема, залізничну в районі Ковеля. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що ці атаки пов'язані з тим, що росіяни знайшли спосіб управляти своїми дронами з території Білорусі.

Як Лукашенко може втягнути Білорусь у війну?

Кузан зауважив, що основна мета ворога перебити залізничне забезпечення з Польщі – на Київ, на Волинь і далі на Схід. Ворог фактично в автономному режимі атакує не тільки стаціонарні об'єкти залізниці, але й вже і потяги глибоко на Заході України.

Цього неможливо було б добитися, якби ворог не здійснив керування з території Білорусь. Ця відстань грає велику роль, адже не зміг би дрон сам собі обирати цілі на відстані 600 або 800 кілометрів, якби він залетів з території Росії і пролетів через всю Україну,

– зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Очевидно, за його словами, що формально дрон запущений з пускових майданчиків на території Росії, але, як фіксує наша розвідка, обладнання для керування "Шахедами", розташоване на житлових будинках у Білорусі. Завдяки цим системам здійснюється управління та вибір цілей для дронів, які пізніше вражають об'єкти, наприклад, на залізничці, що проходить найближче до білорусько-українського кордону.

"Тому є всі підстави вважати, що у такий гібридний спосіб Олександр Лукашенко дозволяє втягнути свою країну у війну, хоча формально пуск цих дронів не здійснюється з території Білорусі", – наголосив він.

Як Україна реагує на поведінку Білорусі?

Ця ситуація виникла на тлі того, що щойно США зняли санкції з Білорусі і вона звільнила заручників, росіяни одразу почали продавлювати такі рішення і фактично ескалювати.

Зверніть увагу! Американським дослідникам вдалося з'ясувати, де на території Білорусі росіяни розташували свої нові ракети "Орешник". Імовірно, ця зброя базується на закинутій авіабазі поблизу міста Кричев Могильовської області. Вона розташована на відстані приблизно у 307 кілометрів на схід від Мінська та 478 кілометрів на південний захід від Москви.

"Замість того щоб сприяти поступовій деескалації, росіяни ще більше втягують Білорусь у цю війну, виставляючи у поганому світлі насамперед США", – сказав він.

Саме тому президент Зеленський заявив, що ця інформація буде передана нашим західним партнерам. І хоча формально певні обмеження були зняті з Білорусі, проте російська зброя, як підкреслив він, використовується на території цієї країни для того, щоб ще більше дискредитувати будь-які мирні ініціативи.

Як Росія використовує Білорусь для атак по Україні?