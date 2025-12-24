Йдеться про ін'єкцію Zepbound. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Дивіться також "Торгує" людьми: деталі цинічної махінації Лукашенка заради зняття санкцій

Як американці викупили у Лукашенка політв'язнів?

Спецпосланець США Джон Коул розповів, що під час зустрічі з білоруським лідером вони навіть пили горілку, обговорюючи можливе скасування санкцій. Лукашенко поцікавився: "Ви схудли?" – на що Коул відповів ствердно, пояснивши, що ефект забезпечив ін’єкційний препарат Zepbound.

Американська сторона, за словами Коулa, розглядає можливість організувати постачання Zepbound для особистого використання Лукашенком.

Лукашенко назвав "максимальне" число комплексів "Орешник", які можуть з'явитися у Білорусі