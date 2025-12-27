В последнее время россияне концентрируют свои удары на Волыни, атакуя объекты инфраструктуры, в частности, железнодорожную в районе Ковеля. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что эти атаки связаны с тем, что россияне нашли способ управлять своими дронами с территории Беларуси.

Кузан отметил, что основная цель врага перебить железнодорожное обеспечение из Польши – на Киев, на Волынь и далее на Восток. Враг фактически в автономном режиме атакует не только стационарные объекты железной дороги, но и уже и поезда глубоко на Западе Украины.

Этого невозможно было бы добиться, если бы враг не осуществил управление с территории Беларуси. Это расстояние играет большую роль, ведь не смог бы дрон сам себе выбирать цели на расстоянии 600 или 800 километров, если бы он залетел с территории России и пролетел через всю Украину,

– отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Очевидно, по его словам, что формально дрон запущен с пусковых площадок на территории России, но, как фиксирует наша разведка, оборудование для управления "Шахедами", расположено на жилых домах в Беларуси. Благодаря этим системам осуществляется управление и выбор целей для дронов, которые позже поражают объекты, например, на железной дороге, проходящей ближе всего к белорусско-украинской границе.

"Поэтому есть все основания считать, что таким гибридным способом Александр Лукашенко позволяет втянуть свою страну в войну, хотя формально пуск этих дронов не осуществляется с территории Беларуси", – подчеркнул он.

Как Украина реагирует на поведение Беларуси?

Эта ситуация возникла на фоне того, что только что США сняли санкции с Беларуси и она освободила заложников, россияне сразу начали продавливать такие решения и фактически эскалировать.

Обратите внимание! Американским исследователям удалось выяснить, где на территории Беларуси россияне расположили свои новые ракеты "Орешник". Предположительно, это оружие базируется на заброшенной авиабазе вблизи города Кричев Могилевской области. Она расположена на расстоянии примерно в 307 километров к востоку от Минска и 478 километров к юго-западу от Москвы.

"Вместо того чтобы способствовать постепенной деэскалации, россияне еще больше втягивают Беларусь в эту войну, выставляя в плохом свете прежде всего США", – сказал он.

Именно поэтому президент Зеленский заявил, что эта информация будет передана нашим западным партнерам. И хотя формально определенные ограничения были сняты с Беларуси, однако российское оружие, как подчеркнул он, используется на территории этой страны для того, чтобы еще больше дискредитировать любые мирные инициативы.

Как Россия использует Беларусь для атак по Украине?