Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові спільні військові навчання Москви та Мінська на території Білорусі.
За його словами, поки точні масштаби маневрів невідомі, проте попередній досвід показує, що масовані навчання часто передували вторгненню на територію України.
Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів,
– наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію та готова реагувати на будь-які загрози.
Що відомо про останні заяви Зеленського щодо Білорусі?
Білорусь свідомо дозволяє використовувати свою територію для коригування ударів дронів по Україні. Зеленський зазначив, що частину таких об'єктів уже знищено, а Росія продовжує застосовувати реактивні дрони з підтримкою з білоруської території. Президент також повідомив про підготовку майданчика для комплексу "Орєшнік" і наголосив на усвідомлених ризиках для білоруського суспільства.
Також Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка – лише перший крок. Україна планує розширювати обмеження на самого лідера та його оточення через підтримку Росії, зокрема удари дронів із білоруської території.
Київ працює над юридичною складовою цих злочинів та координується з міжнародними партнерами. Санкції вже підтримали ЄС, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія.