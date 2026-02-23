Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные совместные военные учения Москвы и Минска на территории Беларуси.

Читайте также "Ну хочешь, удар по заводу в Мозыре": Зеленский рассказал о звонке Лукашенко в начале войны

По его словам, пока точные масштабы маневров неизвестны, однако предыдущий опыт показывает, что массированные учения часто предшествовали вторжению на территорию Украины.

Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готова реагировать на любые угрозы.

Что известно о последних заявлениях Зеленского относительно Беларуси?