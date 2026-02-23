Россия продолжает влиять на Беларусь.Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".
О чем говорили лидеры государств в начале полномасштабного вторжения?
По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора уверял, что якобы не контролирует ситуацию, и даже предлагал нанести ответный удар по Мозырю. Однако украинское руководство пришло к выводу, что именно такого шага и ожидал Кремль.
Зеленский отметил, что Россия пыталась втянуть Беларусь в войну, чтобы заставить Украину рассеять силы и ослабить восточное направление, где сосредоточивались основные российские войска. В случае ударов по белорусской территории Киеву пришлось бы перебрасывать часть подразделений для защиты северной границы.
Сейчас, по словам президента, Россия продолжает использовать территорию Беларуси в своих интересах. Он также отметил, что нынешняя позиция Минска является осознанной, а иллюзии относительно "нового этапа" отношений с Западом не гарантируют безопасности для белорусской власти.
Что известно о роли Беларуси в войне России с Украиной?
Накануне стало известно, что украинские хакеры обнаружили использование российскими силами белорусской инфраструктуры для управления дронными атаками на Украину. Кибероперация, которая длилась более полугода, позволила Украине успешно противодействовать атакам и передавать ценную информацию партнерам по НАТО, но украинские киберспециалисты все еще работают без надлежащего правового статуса.
Также сообщается, что Россия вернулась к использованию mesh-связи через базовые станции, размещенные в Беларуси после потери доступа к терминалам Starlink. Украине необходимо развивать системы РЭБ и создавать единую стратегию для оборонно-промышленного комплекса для противодействия угрозам.
На бывшем военном аэродроме "Кричев-6" в Беларуси разворачивается военная база, где замечена техника ракетного комплекса "Орешник". Спутниковые снимки показали шесть машин, вероятно связанных с комплексом "Арешник", и около 25 военных машин и 4 башни на территории аэродрома.