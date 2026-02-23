Что рассказал Зеленский о санкциях против Лукашенко?

Украина будет продолжать свою санкционную политику, о чем говорится в социальных сетях украинского лидера.

Владимир Зеленский Президент Украины Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом для продолжения санкционной политики.

Это будет касаться не только Александра Лукашенко, а и его окружения, сыновей и тому подобное. Такое заявление сделал украинский президент.

Мы будем следить за всей той военной помощью, которую он дает. Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем,

– уточнил Зеленский.

Украина будет "включаться сейчас в этот трек" и проговаривать с американцами, что "так не может быть".

Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских. У нас есть доказательства на этот счет. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахэды",

– добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что было нанесение ударов по Украине, и были потери гражданских людей, что является преступлением. И сейчас Киев будет заниматься юридической составляющей этих преступлений.

Заметьте! На сайте ОП напомнили, что санкции против Лукашенко уже ввели Евросоюз, США, Япония, Канада, Швейцария и Новая Зеландия. Причиной введения ограничений является систематическое нарушение общепризнанных прав человека, организация репрессий государственного аппарата против политических оппонентов, а также содействие российской агрессии против Украины.

Что еще следует знать о ситуации с санкциями?