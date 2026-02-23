Что рассказал Зеленский о санкциях против Лукашенко?
Украина будет продолжать свою санкционную политику, о чем говорится в социальных сетях украинского лидера.
Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом для продолжения санкционной политики.
Это будет касаться не только Александра Лукашенко, а и его окружения, сыновей и тому подобное. Такое заявление сделал украинский президент.
Мы будем следить за всей той военной помощью, которую он дает. Мы не поднимали вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видели, что американцы настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем,
– уточнил Зеленский.
Украина будет "включаться сейчас в этот трек" и проговаривать с американцами, что "так не может быть".
Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских. У нас есть доказательства на этот счет. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахэды",
– добавил Владимир Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что было нанесение ударов по Украине, и были потери гражданских людей, что является преступлением. И сейчас Киев будет заниматься юридической составляющей этих преступлений.
Заметьте! На сайте ОП напомнили, что санкции против Лукашенко уже ввели Евросоюз, США, Япония, Канада, Швейцария и Новая Зеландия. Причиной введения ограничений является систематическое нарушение общепризнанных прав человека, организация репрессий государственного аппарата против политических оппонентов, а также содействие российской агрессии против Украины.
Что еще следует знать о ситуации с санкциями?
- Санкции против президента Белоруссии ввели еще и потому, что он имел контакты с так называемыми "гауляйтерами", которых назначило руководством России. Кроме того, Лукашенко заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами Украины.
- Если ограничения в отношении режимов Москвы и Минска будут одинаковыми, то Кремль не сможет обходить западные санкции через Беларусь. В то же время Александр Лукашенко потеряет возможность зарабатывать на этом.