Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что санкции против Лукашенко – это очень важное политическое решение и четкий месседж белорусскому диктатору. Украина не признает его президентом Беларуси и считает сообщником российской агрессии.

Чем Лукашенко угрожают санкции Украины?

Павел Латушко также отметил, что санкции против Лукашенко – это сообщение белорусскому обществу.

По последним данным социологии, 65% белорусов хотят, чтобы в стране сменился политический режим. Люди стремятся к демократии.

Кроме этого, это четкое сообщение Европейского Союза и всем другим западным партнерам, в том числе и США, что в отношении Лукашенко надо использовать такие же методы давления, как и против России. Все потому, что Лукашенко является сообщником преступлений, как против украинцев, так и белорусов,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Если санкции в отношении российского и белорусского режимов будут одинаковыми, то это не позволит Кремлю обходить западные ограничения через Беларусь, а Лукашенко потеряет возможность зарабатывать на этом.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси отметил, что у них с украинскими властями совпадают мнения о важности привлечь самопровозглашенного белорусского президента к ответственности за его преступления.

Мы, как демократические силы (Беларуси – 24 Канал), готовы работать над гармонизацией санкций. Мы передали две процессуальные коммуникации по фактам незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины с доказательствами – документами, подписанными Лукашенко,

– подчеркнул он.

Латушко подчеркнул, что это достаточно доказательств, чтобы был выдан ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси.

Кроме этого, он отметил, что рассчитывает на взаимодействие с Украиной, чтобы удалось привлечь Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.

Сейчас моя команда собирает доказательства того, что Лукашенко и его сообщники совершили акт агрессии. Эти материалы мы соберем и обязательно передадим украинской стороне и спецтрибуналу, который отвечает за агрессию против Украины,

– добавил Павел Латушко.

Это все будет сделано для того, чтобы оказать максимальное давление на диктаторскую власть в Беларуси.

Почему Украина ввела санкции против Лукашенко?