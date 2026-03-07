О том, какие города были под прицелом россиян и какие последствия атаки, рассказывает 24 Канал.

Актуально Массированная атака повредила железнодорожную инфраструктуру: УЗ указала, где будут задержки поездов

Где раздавались взрывы и какие последствия вражеского обстрела?

07:46, 7 марта

В Харькове разрушена пятиэтажка: под завалами могут находиться люди

В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал о том, что из-под завалов деблокировали тело 5-й жертвы.


Последствия обстрела Харькова / Фото ГСЧС

Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека. Под завалами еще могут находиться люди.

07:35, 7 марта

Последствия на Днепропетровщине

В результате ночной атаки российских войск на Никопольский район Днепропетровской области погиб 48-летний мужчина, ранения получила 69-летняя женщина.

Повреждены предприятие, 20 домов, автомобили.

07:32, 7 марта

Хмельнитчина тоже была под ударом

Председатель местной ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе.

Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

Есть перебои в электроснабжении – энергетики работают над его восстановлением,
– добавил он.

07:27, 7 марта

В Киеве фиксировали последствия атаки в нескольких районах

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о следующем:

  • Голосеевский район: в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар ликвидировали.
  • Деснянский район: на дороге обнаружил обломок ракеты. Без возгорания и пострадавших.
  • Днепровский район: на трех локациях обнаружены обломки – без пожаров и пострадавших.
07:16, 7 марта

Авиация Польши ночью поднималась в небо и мониторила воздушное пространство во время массированного удара России по Украине.

06:54, 7 марта

В Харькове из-под завалов вытащили тело четвертой жертвы.

06:07, 7 марта

ВМС ВС Украины уничтожили 40 "Шахедов" во время атаки.

05:24, 7 марта

Укрзализныця заявила, что в результате российской атаки несколько поездов на Ровенщине, Винницкой и Житомирской области вынужденно меняют маршруты.

05:13, 7 марта

Из-за обстрела Запорожья ранен младенец. Также повреждены окна в многоэтажном доме.

03:47, 7 марта

В Харькове зафиксировано также попадание БпЛА типа "Шахед" в промышленной зоне Основянского района города.

03:17, 7 марта

В Харькове под завалами дома, предварительно, находятся пять человек.

Количество пострадавших в результате удара по жилому дому возросло до 10 человек.

Попадание было в пятиэтажный жилой дом.

03:05, 7 марта

В Новоднестровске Черновицкой области были слышны взрывы, там занялся пожар. В городе пропал свет.

02:37, 7 марта

Мэр Харькова Терехов имеет информацию о 7 пострадавших в городе. Под завалами находятся люди.

За медицинской помощью в результате российской атаки обратились шесть человек, среди них – ребенок, уточнил Синегубов.

02:25, 7 марта

В Киеве в очередной раз прогремели взрывы.

02:10, 7 марта

В результате ночной атаки на Одессу есть попадание по объекту инфраструктуры.

02:01, 7 марта

Известно об одном пострадавшем в результате удара России по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Кроме этого, в Киевском районе загорелся пожар, информирует мэр Терехов.

01:48, 7 марта

Повторный взрыв прогремел в Харькове.

01:41, 7 марта

В Киеве снова раздаются звуки взрывов. Начальник КГВА Ткаченко заявил об обстреле баллистическими ракетами

01:38, 7 марта

В Одессе прогремели взрывы, на город летели несколько групп БпЛА.

01:35, 7 марта

Враг ударил баллистикой по Киевскому району Харькова.

01:31, 7 марта

В Винницкой области были слышны звуки взрывов.

01:30, 7 марта

В Киеве снова слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете курсом на город.

01:20, 7 марта

В окрестностях Киева и в Ирпене слышны взрывы.

00:49, 7 марта

В Чугуевской громаде на Харьковщине прогремел взрыв.

00:49, 7 марта

В Одессе работает ПВО, проинформировал руководитель ОВА Олег Кипер.

00:48, 7 марта

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

00:15, 7 марта

На Киевщине работает ППО.

23:28, 6 марта

Российские беспилотники атаковали офисное здание в центре Сум.

Примерно через час произошло еще одно попадание в жилой дом неподалеку. Никто не пострадал.

23:02, 6 марта

В Черкассах прогремел взрыв.

00:30, 6 марта

В Миргородском районе на Полтавщине из-за падения обломков российского беспилотника поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.