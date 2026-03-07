О том, какие города были под прицелом россиян и какие последствия атаки, рассказывает 24 Канал.
Актуально Массированная атака повредила железнодорожную инфраструктуру: УЗ указала, где будут задержки поездов
Где раздавались взрывы и какие последствия вражеского обстрела?
В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о том, что из-под завалов деблокировали тело 5-й жертвы. Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека. Под завалами еще могут находиться люди. В результате ночной атаки российских войск на Никопольский район Днепропетровской области погиб 48-летний мужчина, ранения получила 69-летняя женщина. Повреждены предприятие, 20 домов, автомобили. Председатель местной ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет. Есть перебои в электроснабжении – энергетики работают над его восстановлением, Мэр города Виталий Кличко проинформировал о следующем: Авиация Польши ночью поднималась в небо и мониторила воздушное пространство во время массированного удара России по Украине. В Харькове из-под завалов вытащили тело четвертой жертвы. ВМС ВС Украины уничтожили 40 "Шахедов" во время атаки. Укрзализныця заявила, что в результате российской атаки несколько поездов на Ровенщине, Винницкой и Житомирской области вынужденно меняют маршруты. Из-за обстрела Запорожья ранен младенец. Также повреждены окна в многоэтажном доме. В Харькове зафиксировано также попадание БпЛА типа "Шахед" в промышленной зоне Основянского района города. В Харькове под завалами дома, предварительно, находятся пять человек. Количество пострадавших в результате удара по жилому дому возросло до 10 человек. Попадание было в пятиэтажный жилой дом. В Новоднестровске Черновицкой области были слышны взрывы, там занялся пожар. В городе пропал свет. Мэр Харькова Терехов имеет информацию о 7 пострадавших в городе. Под завалами находятся люди. За медицинской помощью в результате российской атаки обратились шесть человек, среди них – ребенок, уточнил Синегубов. В Киеве в очередной раз прогремели взрывы. В результате ночной атаки на Одессу есть попадание по объекту инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем в результате удара России по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Кроме этого, в Киевском районе загорелся пожар, информирует мэр Терехов. Повторный взрыв прогремел в Харькове. В Киеве снова раздаются звуки взрывов. Начальник КГВА Ткаченко заявил об обстреле баллистическими ракетами В Одессе прогремели взрывы, на город летели несколько групп БпЛА. Враг ударил баллистикой по Киевскому району Харькова. В Винницкой области были слышны звуки взрывов. В Киеве снова слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете курсом на город. В окрестностях Киева и в Ирпене слышны взрывы. В Чугуевской громаде на Харьковщине прогремел взрыв. В Одессе работает ПВО, проинформировал руководитель ОВА Олег Кипер. В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА. На Киевщине работает ППО. Российские беспилотники атаковали офисное здание в центре Сум. Примерно через час произошло еще одно попадание в жилой дом неподалеку. Никто не пострадал. В Черкассах прогремел взрыв. В Миргородском районе на Полтавщине из-за падения обломков российского беспилотника поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Харькове разрушена пятиэтажка: под завалами могут находиться люди
Последствия обстрела Харькова / Фото ГСЧС
Последствия на Днепропетровщине
Хмельнитчина тоже была под ударом
– добавил он.
В Киеве фиксировали последствия атаки в нескольких районах
В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.
Мэр города Игорь Терехов проинформировал о том, что из-под завалов деблокировали тело 5-й жертвы.
Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека. Под завалами еще могут находиться люди.
В результате ночной атаки российских войск на Никопольский район Днепропетровской области погиб 48-летний мужчина, ранения получила 69-летняя женщина.
Повреждены предприятие, 20 домов, автомобили.
Председатель местной ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе.
Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.
Есть перебои в электроснабжении – энергетики работают над его восстановлением,
Мэр города Виталий Кличко проинформировал о следующем:
Авиация Польши ночью поднималась в небо и мониторила воздушное пространство во время массированного удара России по Украине.
В Харькове из-под завалов вытащили тело четвертой жертвы.
ВМС ВС Украины уничтожили 40 "Шахедов" во время атаки.
Укрзализныця заявила, что в результате российской атаки несколько поездов на Ровенщине, Винницкой и Житомирской области вынужденно меняют маршруты.
Из-за обстрела Запорожья ранен младенец. Также повреждены окна в многоэтажном доме.
В Харькове зафиксировано также попадание БпЛА типа "Шахед" в промышленной зоне Основянского района города.
В Харькове под завалами дома, предварительно, находятся пять человек.
Количество пострадавших в результате удара по жилому дому возросло до 10 человек.
Попадание было в пятиэтажный жилой дом.
В Новоднестровске Черновицкой области были слышны взрывы, там занялся пожар. В городе пропал свет.
Мэр Харькова Терехов имеет информацию о 7 пострадавших в городе. Под завалами находятся люди.
За медицинской помощью в результате российской атаки обратились шесть человек, среди них – ребенок, уточнил Синегубов.
В Киеве в очередной раз прогремели взрывы.
В результате ночной атаки на Одессу есть попадание по объекту инфраструктуры.
Известно об одном пострадавшем в результате удара России по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Кроме этого, в Киевском районе загорелся пожар, информирует мэр Терехов.
Повторный взрыв прогремел в Харькове.
В Киеве снова раздаются звуки взрывов. Начальник КГВА Ткаченко заявил об обстреле баллистическими ракетами
В Одессе прогремели взрывы, на город летели несколько групп БпЛА.
Враг ударил баллистикой по Киевскому району Харькова.
В Винницкой области были слышны звуки взрывов.
В Киеве снова слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете курсом на город.
В окрестностях Киева и в Ирпене слышны взрывы.
В Чугуевской громаде на Харьковщине прогремел взрыв.
В Одессе работает ПВО, проинформировал руководитель ОВА Олег Кипер.
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.
На Киевщине работает ППО.
Российские беспилотники атаковали офисное здание в центре Сум.
Примерно через час произошло еще одно попадание в жилой дом неподалеку. Никто не пострадал.
В Черкассах прогремел взрыв.
В Миргородском районе на Полтавщине из-за падения обломков российского беспилотника поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.