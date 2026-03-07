Про те, які міста були під прицілом росіян та які наслідки атаки, розповідає 24 Канал.

Актуально Масована атака пошкодила залізничну інфраструктуру: УЗ вказала, де будуть затримки поїздів

Де лунали вибухи та які наслідки ворожого обстрілу?

07:46, 7 березня

У Харкові зруйновано п'ятиповерівку: під завалами можуть перебувати люди

Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що з-під завалів деблокували тіло 5-ї жертви.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото ДСНС

Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди.

07:35, 7 березня

Наслідки на Дніпропетровщині

Унаслідок нічної атаки російських військ на Нікопольський район Дніпропетровищини загинув 48-річний чоловік, поранення дістала 69-річна жінка.

Пошкоджені підприємство, 20 будинків, автомобілі.

07:32, 7 березня

Хмельниччина теж була під ударом

Голова місцевої ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі.

Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням,
– додав він.

07:27, 7 березня

У Києві фіксували наслідки атаки в кількох районах

Мер міста Віталій Кличко поінформував про таке:

  • Голосіївський район: унаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
  • Деснянський район: на дорозі виявил уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
  • Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.
07:16, 7 березня

Авіація Польщі вночі піднімалася в небо і моніторила повітряний простір під час масованого удару Росії по Україні.

06:54, 7 березня

У Харкові з-під завалів витягнули тіло четвертої жертви.

06:07, 7 березня

ВМС ЗС України знищили 40 "Шахедів" під час атаки.

05:24, 7 березня

Укрзалізниця заявила, що внаслідок російської атаки кілька поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути.

05:13, 7 березня

Через обстріл Запоріжжя поранене немовля. Також пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку.

03:47, 7 березня

У Харкові зафіксовано також влучання БпЛА типу "Шахед" у промисловій зоні Основ’янського району міста.

03:17, 7 березня

У Харкові під завалами будинку, попередньо, перебувають п'ятеро людей.

Кількість постраждалих внаслідок удару по житловому будинку зросла до 10 людей.

Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок.

03:05, 7 березня

У Новодністровську Чернівецької області було чути вибухи, там зайнялася пожежа. У місті зникло світло.

02:37, 7 березня

Мер Харкова Терехов має інформацію про 7 постраждалих у місті. Під завалами перебувають люди.

По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них – дитина, уточнив Синєгубов.

02:25, 7 березня

У Києві вкотре прогриміли вибухи.

02:10, 7 березня

Унаслідок нічної атаки на Одесу є влучання по об'єкту інфраструктури.

02:01, 7 березня

Відомо про одного постраждалого внаслідок удару Росії по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, у Київському районі зайнялась пожежа, інформує мер Терехов.

01:48, 7 березня

Повторний вибух прогримів у Харкові.

01:41, 7 березня

У Києві знову лунають звуки вибухів. Начальник КМВА Ткаченко заявив про обстріл балістичними ракетами

01:38, 7 березня

В Одесі пролунали вибухи, на місто летіли декілька груп БпЛА.

01:35, 7 березня

Ворог ударив балістикою по Київському району Харкова.

01:31, 7 березня

На Вінниччині було чути звуки вибухів.

01:30, 7 березня

У Києві знову чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету курсом на місто.

01:20, 7 березня

На околицях Києва та в Ірпені чути вибухи.

00:49, 7 березня

У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух.

00:49, 7 березня

В Одесі працює ППО, поінформував керівник ОВА Олег Кіпер.

00:48, 7 березня

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

00:15, 7 березня

На Київщині працює ППО.

23:28, 6 березня

Російські безпілотники атакували офісну будівлю в центрі Сум.

Приблизно за годину сталося ще одне влучання у житловий будинок неподалік. Ніхто не постраждав.

23:02, 6 березня

У Черкасах прогримів вибух.

00:30, 6 березня

У Миргородському районі на Полтавщині через падіння уламків російського безпілотника пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.