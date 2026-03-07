Про те, які міста були під прицілом росіян та які наслідки атаки, розповідає 24 Канал.

Актуально Масована атака пошкодила залізничну інфраструктуру: УЗ вказала, де будуть затримки поїздів

Де лунали вибухи та які наслідки ворожого обстрілу?