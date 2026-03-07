Де саме це відбудеться, повідомила Укрзалізниця. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" і ракети атакують Україну, тривога у Києві та багатьох областях: куди цілить ворог

Масована атака: де будуть зміни у русі поїздів через пошкодження залізниці?

Укрзалізниця інформує, що внаслідок масованої ворожої атаки, яка сталася вночі 7 березня, є пошкодження залізничної інфраструктури.

Відтак низка поїздів у Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях вимушено змінять маршрути. Це, на жаль, означає і затримки.

Та моніторинговим групам УЗ при цьому вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет. Найгіршого вдалося уникнути.

Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій – найгіршого вдалося уникнути завдякі злагодженій роботі залізничників та вправності Сил оборони,

– написали в Укрзалізниці у соціальних мережах.

Резервні тепловози вже на знеструмлених ділянках, огляд і ремонт також триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де лунали вибухи цієї ночі?