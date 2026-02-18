Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. На его официальном сайте уже появился соответствующий указ. Он отметил, что работа по активизации противодействия этому будет наращиваться для глобального эффекта.

Какие детали введения санкций?

Глава государства рассказал, что во второй половине 2025 года Россия разместила на территории Беларуси сеть ретрансляторов для управления ударными беспилотниками. Это существенно расширило возможности врага атаковать север Украины от Киевской области до Волыни.

Отметим, часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в регионах Украины, россияне не смогли бы нанести без помощи Беларуси.

Кроме того, к обеспечению российской военной машины привлекли более трех тысяч белорусских предприятий, которые поставляют технику, оборудование и критически важные комплектующие. В частности говорится об элементах для производства ракет, применяемых для обстрелов украинских городов и сел.

Параллельно идет подготовка инфраструктуры для возможного размещения в Беларуси ракет средней дальности "Орешник", что представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран.

Президент подчеркнул, что Лукашенко не только предоставил территорию для потенциального развертывания этого вооружения – белорусские предприятия уже в прошлом году обеспечивали Россию ключевыми узлами, компонентами и производственной базой для этой системы, такое сотрудничество продолжается и в 2026 году.

Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что это повлечет за собой "особые последствия".

Какие заявления звучали из Беларуси в последнее время?