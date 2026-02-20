Незадолго до этого Александр Лукашенко внезапно взялся проверять армию Беларуси. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, возросла ли угроза для Украины и как Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси.

К чему Путин может принуждать Лукашенко?

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко расценивает это как подготовку для возможных действий со стороны Беларуси.

Путин давит на своего вассала, чтобы форма участия в войне от белорусов была не только опосредованной – оружием, госпиталями, территорией, но и, возможно, с привлечением войск,

– отметил Романенко.

Ведь, по его словам, Путину не удается остановить негативные тенденции в России, которые активно набирают обороты.

Поэтому, учитывая последние движения, которые происходят в Беларуси, европейцам стоит реагировать энергичнее и решительнее. И касается это не только войны, которую Россия развязала против Украины.

Стоит вспомнить, что 18 февраля Украина официально ввела санкции против Александра Лукашенко. Это ответ на систематическое содействие убийствам украинцев и подыгрывание Кремлю. В частности, в 2025 году Россия разместила в Беларуси сеть ретрансляторов для управления ударными беспилотниками. Из-за этого выросли возможности врага атаковать Север Украины – от Киевской области до Волыни.

Чем Путин давит на Лукашенко?

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко заметил, что Лукашенко снова взялся активно критиковать Запад.

В то же время он отметил, что Беларусь не имеет друзей в мире. По мнению оппозиционера, это оговорка Лукашенко, потому что иначе это бы означало, что и Россия является врагом Минска.

Кремль может прибегать к тактике "кнута и пряника", утверждая, что в 2030 году США и Европа планируют устранить самопровозглашенного президента Беларуси от власти.

Против Лукашенко Москва организовала такую информационно-пропагандистскую кампанию. Мол, мы тебе когда-то позволили удержаться у власти, но теперь ставим дедлайн до 2030 года. Если будешь выполнять наши интересы, то, возможно, позволим тебе быть у власти и в дальнейшем,

– сказал белорусский оппозиционер.

У Путина также размышляют над тем, чтобы отправить в Беларусь российских военных якобы для защиты союзника. Например, если в стране вспыхнет бунт, то Кремль может применить свою армию для его подавления.

Латушко считает, что Лукашенко допустил большую ошибку, когда подписал соответствующий документ с Кремлем. Ведь так он позволил России использовать ее армию на территории Беларуси.

Лукашенко продал внутренний суверенитет своей страны за перенос белорусских долгов перед Россией на 2037 год,

– заявил Латушко.

Он добавил, что Лукашенко стремится как можно дольше находиться у власти. И самопровозглашенного президента Беларуси не волнует то, что будет со страной после него.

Насколько угрожающая для Украины армия Беларуси?

Игорь Романенко напомнил, что незадолго до полномасштабного вторжения Россия совместно с Беларусью проводили совместные учения одно за другим, то есть готовились к началу войны. Также белорусская армия интенсивно проводит учения в течение почти 4 лет самой войны Кремля против Украины.

И сейчас Путин заставляет Лукашенко, чтобы он занимался этим. Конечно, это каким-то образом повышает уровень готовности к боевым действиям,

– сказал Романенко.

Однако, заметил он, никакие учения все же не заменят опыта непосредственного участия в боевых действиях. А в мире сейчас наиболее боеготовые армии – украинская и российская со своим соответствующим опытом.

Что касается белорусской армии, то, по словам генерал-лейтенанта в отставке, боеспособными и активными сейчас ориентировочно 8 – 10 тысяч военнослужащих этой страны.

В то же время он отметил, что Украина имеет соответствующие укрепления на границе с Беларусью. Однако, если же будет сформирован второй фронт – это станет непростым экзаменом для Сил обороны Украины.

Поэтому, добавил военный эксперт, лучше предотвратить непосредственное участие армии Беларуси в войне, создав такие условия, когда, несмотря на давление Путина, Лукашенко не решится на такие действия. Ведь в течение 4 лет ему удавалось маневрировать и избегать привлечения белорусских вооруженных сил в войну.

