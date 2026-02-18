Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.
Как Беларусь помогает России в войне против Украины?
По словам главы государства, с осени прошлого года на территории Беларуси располагаются ретрансляторы, которые поддерживают применение российских ударных беспилотников. Именно благодаря этой сети кремлевские войска могут бить по северным регионам Украины – от Киева и области до Волыни, в том числе и по объектам энергетики и железной дороги.
Также, к сожалению, Лукашенко продолжает подыгрывать Путину в его опасной геополитической игре с "Орешником", это общеевропейская угроза,
– добавил Зеленский.
Президент сообщил, что Россия продолжает использовать Беларусь как базу для поставки компонентов, оборудования и техники для российской армии
Поэтому, говорит Зеленский, Украина меняет подход в своей политике в отношении Минска и будет готовить более активный ответ на наличие угроз. Украинский лидер подчеркнул, что санкции являются четким политическим сигналом, а также поручил соответствующим структурам проанализировать все схемы связанные с самопровозглашенным президентом Беларуси и его окружением.
В то же время Киев будет работать с партнерами в регионе, Европе и на глобальном уровне, чтобы они осознали характер белорусского режима.
"Беларусь – страну, людей, народ – нельзя терять для Европы. Но эту личность, которая ставит Беларусь на службу России, точно стоит "потерять"", – подчеркнул Зеленский.
Украина ввела санкции против Лукашенко: что известно?
18 февраля Украина ввела санкции против Александра Лукашенко.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что причин для такого решения было несколько. Белорусский диктатор способствует российской агрессии на территории Украины. По словам Тихого, Минск обеспечивает поставки необходимых компонентов и ресурсов для армии России.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал о по меньшей мере три тысячи белорусских предприятий, которые "питают" российскую войну в Украине.
Также представитель отметил, что Лукашенко имел контакты с так называемыми "гауляйтерами", назначенными руководством России, и заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами.