Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что санкции против Лукашенко – это "массированный удар" по Лукашенко. Украина демонстрирует, что воспринимает его как того, кто помогает России в войне против Украины. Также не стоит забывать, что Лукашенко помогал России незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий.

Четкий месседж от Украины

По словам Латушко, Украина дает сигнал, что не признает Лукашенко президентом Беларуси. Это также проявление поддержки белорусского общества, которое ждет, когда самопровозглашенный президент лишится власти.

Другой сигнал идет на Запад. Украина демонстрирует странам Запада, что не стоит заигрывать с диктаторами. С ними нужно разговаривать через язык силы. Они понимают только этот язык,

– сказал Латушко.

Обратите внимание! В 2025 году Россия разместила ретрансляторы у границы Беларуси с Украиной. Это помогает врагу координировать атаки по северным и западным областям Украины.

Лукашенко не прекратил помогать России после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас весь военно-промышленный комплекс Беларуси сосредоточен на том, чтобы поддерживать страну-агрессора.

Лукашенко в прошлом году заявлял о планах строительства завода по производству дронов. 100 тысяч единиц в год. На прошлой неделе говорил на заседании, что полностью обеспечит Беларусь снарядами к "Градам". Понятно, что он будет с ними делать. Будет продавать России. Он ставит экономику на военные рельсы, чтобы зарабатывать на войне. Для него деньги не пахнут,

– отметил Латушко.

Санкции против Лукашенко