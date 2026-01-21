Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке, подчеркнув, что Владимир Путин пытался запугать европейцев. Ведь те планируют финансировать послевоенное восстановление нашей страны.

Смотрите также Способна ли Россия создать катастрофу в Украине, полностью положив энергетику: ответ СНБО

Почему "Орешник" летел именно на Львов?

Журналист объяснил, что с видео удара по Львовской области видно, что ракета имеет 6 боеголовок. "Арешник" атаковал объект критической инфраструктуры.

С одной стороны, эта российская ракета является опасной. Однако с другой стороны, как и во время у дара по Днепру в 2024 году, боеголовки были без взрывчатки, что довольно странно. Поэтому, по мнению Рьопке, никто точно не знает, был ли удар своеобразным испытанием России, или элементом пропаганды, или свидетельством того, что страна-агрессор не имеет технологий, чтобы зарядить ракету.

Удар был в 80 километрах от границы с НАТО, что стало четким сигналом Украине и западным лидерам. Безусловно, что Путин выбрал Львов как ближайший город к ЕС, чтобы запугать европейцев,

– подчеркнул он.

Рьопке подчеркнул, что российский диктатор злой на Трампа, Фридриха Мерца, НАТО и т.д., ведь они планируют участвовать в восстановлении Украины после окончания войны. Путин планировал напугать союзников Украины, поэтому и выбрал Львов.

Заметьте! Владимир Зеленский также заявил, что удар был показательно близко к границам Евросоюза. По словам президента, это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.

Кроме того, журналист не верит в объяснение Кремля, что атака "Орешником" была ответом на атаку резиденции Путина, которую, якобы, осуществили украинцы. Логично, что в таком случае Россия должна была бы атаковать резиденцию Владимира Зеленского.

Как в Европе и США отреагировали на удар "Орешником"?