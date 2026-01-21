Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке, наголосивши, що Володимир Путін намагався залякати європейців. Адже ті планують фінансувати післявоєнну відбудову нашої країни.

Дивіться також Чи здатна Росія створити катастрофу в Україні, повністю поклавши енергетику: відповідь РНБО

Чому "Орешник" летів саме на Львів?

Журналіст пояснив, що з відео удару по Львівщині видно, що ракета має 6 боєголовок. "Орешник" атакував об'єкт критичної інфраструктури.

З одного боку, ця російська ракета є небезпечною. Однак з іншого боку, як і під час у дару по Дніпру у 2024 році, боєголовки були без вибухівки, що досить дивно. Тому, на думку Рьопке, ніхто точно не знає, чи удар був своєрідним випробуванням Росії, чи елементом пропаганди, чи свідченням того, що країна-агресорка немає технологій, щоб зарядити ракету.

Удар був за 80 кілометрів від кордону з НАТО, що стало чітким сигналом Україні та західним лідерам. Безумовно, що Путін вибрав Львів як найближче місто до ЄС, щоб залякати європейців,

– наголосив він.

Рьопке підкреслив, що російський диктатор злий на Трампа, Фрідріха Мерца, НАТО тощо, адже вони планують брати участь у відбудові України після закінчення війни. Путін планував налякати союзників України, тому і обрав Львів.

Зауважте! Володимир Зеленський також заявив, що удар був показово близько до кордонів Євросоюзу. За словами президента, це однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць.

Крім того, журналіст не вірить у пояснення Кремля, що атака "Орешником" була відповіддю на атаку резиденції Путіна, яку, буцімто, здійснили українці. Логічно, що в такому випадку Росія б мала атакувати резиденцію Володимира Зеленського.

Як в Європі та США відреагували на удар "Орешником"?