Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала напомнил, что линия границы между Украиной и Беларусью составляет ориентировочно тысячу километров. Она пролегает с востока на запад. Российские дроны и ракеты могут идти вдоль под прямым управлением с ретрансляторами в Беларуси.
Как противодействовать Беларуси?
Военный эксперт не исключает, что белорусы могут устанавливать вдоль границы с Украиной свои ретрансляторы. Они направлены на глубину под 150 километров, а это охватывает несколько украинских областей, в частности Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую.
Это почти FPV-дрон получается. А если еще есть соответствующие системы поднятия ретранслятора на высоту, то могут управляться непосредственно к точке соприкосновения. Радиогоризонта не будет. Конечно, что все эти ретрансляторы украинская разведка уже заметила на белорусской территории,
– озвучил Свитан.
С его слов, там могут сидеть операторы, хотя в этом нет смысла. Есть доступ к интернету, поэтому можно управлять и дистанционно.
Можно сидеть в Москве и управлять дроном через ретранслятор, который установлен в белорусском селе, который будет лететь, например, на Ровно. Причем в режиме FPV-дрона,
– объяснил Свитан.
Полковник запаса ВСУ подытожил, что этому надо противодействовать. По его словам, необходимо бороться с режимом Лукашенко и наказать Беларусь, а для этого стоит уничтожить нефтепровод "Дружба" (проходит через белорусскую территорию).
Как Россия использует Беларусь?
- Эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко рассказал, что Кремль с помощью Беларуси хочет усилить провокации в Европе. Речь идет о запуске беспилотников из Беларуси в направлении стран-членов НАТО, в частности Польши. Он прогнозирует, что в дальнейшем там станет больше "неизвестных" дронов.
- Служба внешней разведки Украины проинформировала Зеленского, что Россия разместила в Беларуси свой комплекс "Орешник". Президент Украины подчеркнул, что распространение такого оружия несет глобальную угрозу. Сам Лукашенко заявил, что Россия может передать Беларуси до 10 "Арешников". В белорусском Минобороны рассказали, что страна самостоятельно будет определять, по каким целям направить эти ракеты.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан уверен, что российские атаки на железную дорогу на Западе Украины с целью блокировать железнодорожное обеспечение из Польши не могли бы состояться без управления с территории Беларуси. Он убежден, что самостоятельно дрон выбирать цели на расстоянии 600 – 800 километров не смог бы, если бы залетел из России и пролетел на Запад через всю Украину.