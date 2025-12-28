Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в етері 24 Каналу нагадав, що лінія кордону між Україною та Білоруссю становить орієнтовно тисячу кілометрів. Вона пролягає зі сходу на захід. Російські дрони й ракети можуть йти вздовж під прямим управлінням з ретрансляторами в Білорусі.
Дивіться також Росія розміщує обладнання для наведення "Шахедів" навіть на житлових будинках у Білорусі
Як протидіяти діям Білорусі?
Військовий експерт не виключає, що білоруси можуть встановлювати вздовж кордону з Україною свої ретранслятори. Вони спрямовані на глибину під 150 кілометрів, а це охоплює кілька українських областей, зокрема Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську.
Це майже FPV-дрон виходить. А якщо ще є відповідні системи підняття ретранслятора на висоту, то можуть управлятися безпосередньо до точки дотику. Радіогоризонту не буде. Звичайно, що всі ці ретранслятори українська розвідка вже помітила на білоруській території,
– озвучив Світан.
З його слів, там можуть сидіти оператори, хоча в цьому немає сенсу. Є доступ до інтернету, тож можна управляти й дистанційно.
Можна сидіти у Москві й керувати дроном через ретранслятор, який встановлений у білоруському селі, який буде летіти, наприклад, на Рівне. При чому в режимі FPV-дрона,
– пояснив Світан.
Полковник запасу ЗСУ підсумував, що цьому треба протидіяти. З його слів, необхідно боротися з режимом Лукашенка і покарати Білорусь, а для цього варто знищити нафтопровід "Дружба" (проходить через білоруську територію).
Як Росія використовує Білорусь?
- Експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко розповів, що Кремль за допомогою Білорусі хоче посилити провокації в Європі. Мовиться про запуск безпілотників з Білорусі в напрямку країн-членів НАТО, зокрема Польщі. Він прогнозує, що надалі там побільшає "невідомих" дронів.
- Служба зовнішньої розвідки України поінформувала Зеленського, що Росія розмістила в Білорусі свій комплекс "Орешник". Президент України наголосив, що розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу. Сам Лукашенко заявив, що Росія може передати Білорусі до 10 "Орешників". В білоруському Міноборони розповіли, що країна самостійно визначатиме, по яких цілях спрямувати ці ракети.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан впевнений, що російські атаки на залізницю на Заході України з ціллю блокувати залізничне забезпечення з Польщі не могли б відбутися без управління з території Білорусі. Він переконаний, що самостійно дрон обирати цілі на відстані 600 – 800 кілометрів не зміг би, якби залетів з Росії та пролетів на Захід через всю Україну.