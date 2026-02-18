Про це у своєму вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.
За словами глави держави, з осені минулого року на території Білорусі розташовуються ретранслятори, які підтримують застосування російських ударних безпілотників. Саме завдяки цій мережі кремлівські війська можуть бити по північних регіонах України – від Києва та області до Волині, зокрема й по об'єктах енергетики та залізниці.
Також, на жаль, Лукашенко продовжує підігравати Путіну в його небезпечній геополітичній грі з "Орешніком", це загальноєвропейська загроза,
– додав Зеленський.
Президент повідомив, що Росія продовжує використовувати Білорусь як базу для постачання компонентів, обладнання та техніки для російської армії
Тож, каже Зеленський, Україна змінює підхід у своїй політиці щодо Мінська й готуватиме більш активну відповідь на наявність загроз. Український лідер підкреслив, що санкції є чітким політичним сигналом, а також доручив відповідним структурам проаналізувати усі схеми пов'язані із самопроголошеним президентом Білорусі та його оточенням.
Водночас Київ працюватиме з партнерами в регіоні, Європі та на глобальному рівні, щоб вони усвідомили характер білоруського режиму.
"Білорусь – країну, людей, народ – не можна втрачати для Європи. Але цю особу, яка ставить Білорусь на службу Росії, точно варто "втратити"", – наголосив Зеленський.
Україна запровадила санкції проти Лукашенка: що відомо?
18 лютого Україна запровадила санкції проти Олександра Лукашенка.
Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що причин для такого рішення було декілька. Білоруський диктатор сприяє російській агресії на території України. За словами Тихого, Мінськ забезпечує постачання необхідних компонентів та ресурсів для армії Росії.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв про щонайменше три тисячі білоруських підприємств, які "живлять" російську війну в Україні.
Також речник зауважив, що Лукашенко мав контакти із так званими "гауляйтерами", призначеними керівництвом Росії, й заявляв про готовність до взаємодії з окупованими регіонами.