Білоруські чоловіки, зокрема багатодітні батьки, були викликані на збори без попередження, що викликало обурення в соцмережах. Про це пише Суспільне.

Що відомо про мобілізацію в Білорусі?

16 січня 2026 року президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. У рамках цих заходів 17 лютого Міноборони країни повідомило про збір резервістів у Західному оперативному командуванні.

Журналісти зафіксували численні коментарі та скриншоти з тредс, де користувачі діляться історіями, як їх відправляють на збори на кілька днів або місяць. Представники Міноборони та військкоматів пояснюють, що заходи спрямовані на перевірку мобілізаційної готовності та оперативної підготовки, а відстрочка можлива для тих, хто доглядає за рідними з інвалідністю, має трьох і більше дітей чи навчальну сесію.

Білоруси панікують через нібито збори, на яких мобілізують чоловіків / Скриншоти Суспільного

Експерти опозиції і колишні військові підкреслюють, що ці збори не несуть прямої загрози Україні, Польщі чи Литві, а є стандартною практикою перевірки резерву. Однак наближення полігону та військового містечка біля кордону з Україною викликає пильність. Литовський полковник НАТО у відставці Вайдотас Малініоніс зазначив, що подібні заходи є частиною оцінки готовності, але контролюються союзниками по НАТО та не сигналізують про підготовку наступальної операції.

