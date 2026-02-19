Білоруські чоловіки, зокрема багатодітні батьки, були викликані на збори без попередження, що викликало обурення в соцмережах. Про це пише Суспільне.
Що відомо про мобілізацію в Білорусі?
16 січня 2026 року президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. У рамках цих заходів 17 лютого Міноборони країни повідомило про збір резервістів у Західному оперативному командуванні.
Журналісти зафіксували численні коментарі та скриншоти з тредс, де користувачі діляться історіями, як їх відправляють на збори на кілька днів або місяць. Представники Міноборони та військкоматів пояснюють, що заходи спрямовані на перевірку мобілізаційної готовності та оперативної підготовки, а відстрочка можлива для тих, хто доглядає за рідними з інвалідністю, має трьох і більше дітей чи навчальну сесію.
Білоруси панікують через нібито збори, на яких мобілізують чоловіків / Скриншоти Суспільного
Експерти опозиції і колишні військові підкреслюють, що ці збори не несуть прямої загрози Україні, Польщі чи Литві, а є стандартною практикою перевірки резерву. Однак наближення полігону та військового містечка біля кордону з Україною викликає пильність. Литовський полковник НАТО у відставці Вайдотас Малініоніс зазначив, що подібні заходи є частиною оцінки готовності, але контролюються союзниками по НАТО та не сигналізують про підготовку наступальної операції.
Що відомо про санкції, які ввела Україна проти президента Білорусі?
Україна запровадила санкції проти Олександра Лукашенка через його підтримку російської агресії в Україні. Лукашенко сприяє російській війні через постачання ресурсів та контакти з російськими "гауляйтерами".
Україна змінює політику щодо Білорусі через підтримку російської агресії, включаючи розміщення ретрансляторів для ударних дронів. Президент Зеленський заявив, що Київ готуватиме більш активну відповідь на загрози з боку Мінська та працюватиме з міжнародними партнерами.
Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що санкції проти Лукашенка можна назвати "масованим ударом" по ньому. Україна показує, що розцінює його як співучасника дій Росії у війні проти нашої країни.