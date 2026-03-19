Що відомо про зняття санкцій з Білорусі?

Мова йде про ті підприємства, що виробляють калійні добрива, про що Джон Коул сказав під час пресконференції, про що передає білоруське медіа "Пул Первого".

Представник Дональда Трампа повідомив, що обмеження будуть зняті:

з білоруського Міністерства фінансів; Банку розвитку Білорусі; Белінвестбанку.

Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.

Зауважте! Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко.

Нагадаємо, що новини щодо "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію" були відомі ще у 2025 році. Про це зокрема писали у Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп розпорядився скасувати санкції з негайним набуттям чинності,

– йдеться у матеріалі.

У тексті наголошували, що США можуть і надалі послаблювати обмеження у міру нормалізації відносин із Білоруссю – аж до повного скасування санкцій.

Це оголошення відбулося на тлі спроб Трампа відновити відносини з Олександром Лукашенко.

Зверніть увагу! Білорусь перебуває під західними санкціями, зокрема з боку США. Зокрема у 2022 році Лукашенко дозволив російським військам вторгнутися в Україну з території Білорусі.

