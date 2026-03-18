Майже трудове рабство в Білорусі

Білоруський бізнес перебуває на межу виживання через критичну нестачу кадрів, пише СЗРУ.

Дивіться також Лукашенко боїться: на які дивні кроки він пішов після ліквідації Хаменеї

Влада пояснює демографією та старінням населення, проте не згадує головну причину – масову втечу білорусів за кордон від режиму Лукашенка.

Що вирішити проблеми, вирішити впровадили комплекс заходів із прив'язки тих, хто ще не встиг виїхати:

  • механізми захисту компаній від "переманювання" працівників;
  • посилення системи примусового розподілу молодих спеціалістів;
  • масове залучення студентів до роботи під виглядом практики.

Фактично Мінськ рухається до законодавчого закріплення працівників за підприємствами – класична радянська практика, яку в цивілізованому світі називають примусовою працею. Для покоління, котре не встигло або не змогло виїхати, білоруська держава добросовісно вибудовує клітку і називає це реформою ринку праці,
– пишуть у розвідці.

Кого Лукашенко звинувачує у кризі?

Спад у промисловості, різке скорочення обсягів експорту та інфляція. Провідні галузі економіки Білорусі — у рецесії, констатував Лукашенко, пише FREEDOM.

Головною причиною проблем у країні Лукашенко вважає економічну кризу в Росії.

Валовий внутрішній продукт збільшився менше ніж на 2% за вісім місяців. За темпами зростання сільського господарства не вдалося наблизитися до рівня минулого року,
– поскаржився він.

На думку Павла Латушка, заступника голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівника Народного антикризового управління, далі буде гірше. Криза в промисловому секторі може стати системною.

Доповідь прем’єр-міністра Турчина Лукашенку лише підтвердила очевидне. У країні назріває системна промислова криза, а зовнішньоекономічне співробітництво з Росією вже не рятує, а лише погіршує ситуацію. Ну, от давайте нафту постачати до Російської Федерації, нафтопродукти, ще раз прошу вибачення, нафтопродукти постачати до Російської Федерації. Ну, і що? Це поліпшить стан білорусів. А що буде з цінами на внутрішньому ринку, з нафтопродуктом?
– говорить він.

Що відбувається з економікою Білорусі?

  • Білорусь провалила п'ятирічний план співпраці з Китаєм, збільшуючи торговий дефіцит до 4,5 мільярда доларів. Залежність Білорусі від Росії також зростає, оскільки Москва фінансує будівництво енергоблоку БелАЕС і надає газ.

  • Інфляція в Білорусі за 2025 рік склала 6,8%, що перевищує запланований показник у 5%. В країні спостерігається криза: нестача працівників, що змушує роботодавців підвищувати зарплати, однак ВВП ледь росте.

  • Загалом під впливом Росії економіка Білорусі демонструє ознаки серйозного ослаблення. Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП країни на 2025 та 2026 роки до 2,1% та 1,4% відповідно, що значно гірше за попередні оцінки.

  • Регіони країни страждають від скорочення промислового виробництва. Білоруська промисловість зазнає труднощів через зниження попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.