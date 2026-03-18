Майже трудове рабство в Білорусі
Білоруський бізнес перебуває на межу виживання через критичну нестачу кадрів, пише СЗРУ.
Влада пояснює демографією та старінням населення, проте не згадує головну причину – масову втечу білорусів за кордон від режиму Лукашенка.
Що вирішити проблеми, вирішити впровадили комплекс заходів із прив'язки тих, хто ще не встиг виїхати:
- механізми захисту компаній від "переманювання" працівників;
- посилення системи примусового розподілу молодих спеціалістів;
- масове залучення студентів до роботи під виглядом практики.
Фактично Мінськ рухається до законодавчого закріплення працівників за підприємствами – класична радянська практика, яку в цивілізованому світі називають примусовою працею. Для покоління, котре не встигло або не змогло виїхати, білоруська держава добросовісно вибудовує клітку і називає це реформою ринку праці,
– пишуть у розвідці.
Кого Лукашенко звинувачує у кризі?
Спад у промисловості, різке скорочення обсягів експорту та інфляція. Провідні галузі економіки Білорусі — у рецесії, констатував Лукашенко, пише FREEDOM.
Головною причиною проблем у країні Лукашенко вважає економічну кризу в Росії.
Валовий внутрішній продукт збільшився менше ніж на 2% за вісім місяців. За темпами зростання сільського господарства не вдалося наблизитися до рівня минулого року,
– поскаржився він.
На думку Павла Латушка, заступника голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівника Народного антикризового управління, далі буде гірше. Криза в промисловому секторі може стати системною.
Доповідь прем’єр-міністра Турчина Лукашенку лише підтвердила очевидне. У країні назріває системна промислова криза, а зовнішньоекономічне співробітництво з Росією вже не рятує, а лише погіршує ситуацію. Ну, от давайте нафту постачати до Російської Федерації, нафтопродукти, ще раз прошу вибачення, нафтопродукти постачати до Російської Федерації. Ну, і що? Це поліпшить стан білорусів. А що буде з цінами на внутрішньому ринку, з нафтопродуктом?
– говорить він.
Що відбувається з економікою Білорусі?
Білорусь провалила п'ятирічний план співпраці з Китаєм, збільшуючи торговий дефіцит до 4,5 мільярда доларів. Залежність Білорусі від Росії також зростає, оскільки Москва фінансує будівництво енергоблоку БелАЕС і надає газ.
Інфляція в Білорусі за 2025 рік склала 6,8%, що перевищує запланований показник у 5%. В країні спостерігається криза: нестача працівників, що змушує роботодавців підвищувати зарплати, однак ВВП ледь росте.
Загалом під впливом Росії економіка Білорусі демонструє ознаки серйозного ослаблення. Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП країни на 2025 та 2026 роки до 2,1% та 1,4% відповідно, що значно гірше за попередні оцінки.
Регіони країни страждають від скорочення промислового виробництва. Білоруська промисловість зазнає труднощів через зниження попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.