Що буде з ВВП Білорусі?

Економіка Білорусі 2025 року може додати на 2,1%, а 2026-го – на 1,4%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд.

У попередньому прогнозі зростання прогнозувалося на рівні 2,8% та 2% відповідно. Таким чином очікування щодо економіки Білорусі погіршилися.

До цього Світовий банк ще більше знизив прогноз щодо білоруської економіки – він очікує, що ВВП країни 2025-го зросте на 1,9%, а 2026-го – на 1,3%. Ця оцінка нижча за червневу – тоді очікувалося, що ВВП збільшиться на 2,2% і 1,2% відповідно.

Що Лукашенко каже про стан економіки?

Президент Білорусі Лукашенко розповів, що цього року завершується реалізація шостої п'ятирічної програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське ЗМІ "Дзеркало".

За його словами, з одного боку є очевидний результат: стабільно зростають реальна зарплата, загальні доходи населення, двічі цього року вдалося підняти пенсії. Проте в економіки все ж є проблеми.

З іншого боку, є поточний спад у низці традиційних галузей. Три із п'яти найважливіших параметрів прогнозу на цей рік не виконуються (поки що). Валовий внутрішній продукт збільшився менш як на 2% за 8 місяців,

– розповів Лукашенко.

Раніше чиновники озвучили проблеми, які є в економіці – від стрибка цін до труднощів зі збутом білоруських товарів у Росії. Олександр Лукашенко 8 вересня заявив, що найбільша проблема сьогодні для Білорусі – знайти нові ринки збуту для вітчизняної продукції, яку не вдається реалізувати "через певні, об'єктивні причини" в Росії.

Які економічні проблеми присутні в Білорусі?