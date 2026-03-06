Що відбувається в економіці Білорусі?

Про те, чи вдалося Лукашенку врегулювати ціни, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

У 2025 році держава передбачила рівень інфляції у 5%, однак фактичний показник виявився на 1,8% вищим.

Зауважте! Інфляція в Білорусі за 2025 рік склала 6,8%.

Зокрема у 2026 році Мінськ встановив орієнтир показника на рівні 7%. Передусім відповідальних шукали серед чиновників, але вони перекладають провину на людей. Так, голова білоруського Нацбанку Роман Головченко пояснював, що такі відсотки пов'язані з "підвищеним попитом населення" через зростання доходів.

У Службі розвідки кажуть, що доходи людей дійсно зросли (на 9,1%). Причина – після еміграції, у країні не вистачає кадрів та працівників. А роботодавці змушені підвищувати рівень виплат, щоб хоч якось утримати людей.

Водночас показник ВВП збільшився лише на 1,3%. Що створює величезний розрив із доходами білорусів.

Після таких результатів прем'єр Олександр Турчин заявив, що зарплати в країні зростатимуть лише від ефективності праці, а не від ринкової ситуації.

Зверніть увагу! Як саме країна збирається "вимірювати" ефективність працівників – влада не пояснила.

Зокрема перші наслідки видно в агросекторі. До країни імпортували свинину з Росії на 200 мільйонів доларів, що президент Лукашенко назвав "позорищем" для аграрної країни.

Також відомо, що внутрішні ціни на свинину зросли на 15%, що вдвічі перевищує показник інфляції. За 2 роки Білорусь втратила 340 тисяч свиней і відповідно збільшила постачання продукту з Росії на третину.

Білорусь також займає першість в імпорті російського пива та вина. Зокрема закуповують розчинну каву. У цих категоріях країна не веде власне виробництво, адже воно не вигідне за фінансовим складником.

Яка позиція Лукашенка щодо економіки?

Нещодавно президент Білорусі заявив, що ринкова економіка розчарувала його. Про це пише "Кореспондент".

Я хочу, щоб ви розплющили очі і зрозуміли, як розвивається світ. Господь нас уберіг від цієї страшної незрозумілої ринкової економіки. Пам'ятаєте, нас вчили весь час: ринок все відрегулює. Нічого ми не кинули, терпіли і сьогодні зрозуміли: жодний ринок нічого не регулює,

– прокоментував Лукашенко.

Зокрема він навів приклад США та Дональда Трампа і сказав, що вся економіка полягає в бажанні "захопити" багаті/прибуткові регіони світу.

Що ще відомо про позицію Білорусі та ситуацію в економіці?