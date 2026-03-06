Что происходит в экономике Беларуси?

О том, удалось ли Лукашенко урегулировать цены, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

В 2025 году государство предусмотрело уровень инфляции у 5%, однако фактический показатель оказался на 1,8% выше.

Заметьте! Инфляция в Беларуси за 2025 год составила 6,8%.

В частности в 2026 году Минск установил ориентир показателя на уровне 7%. Прежде всего ответственных искали среди чиновников, но они перекладывают вину на людей. Так, глава белорусского Нацбанка Роман Головченко объяснял, что такие проценты связаны с "повышенным спросом населения" из-за роста доходов.

В Службе разведки говорят, что доходы людей действительно выросли (на 9,1%). Причина – после эмиграции, в стране не хватает кадров и работников. А работодатели вынуждены повышать уровень выплат, чтобы хоть как-то удержать людей.

В то же время показатель ВВП увеличился лишь на 1,3%. Что создает огромный разрыв с доходами белорусов.

После таких результатов премьер Александр Турчин заявил, что зарплаты в стране будут расти только от эффективности труда, а не от рыночной ситуации.

Обратите внимание! Как именно страна собирается "измерять" эффективность работников – власть не объяснила.

В частности первые последствия видны в агросекторе. В страну импортировали свинину из России на 200 миллионов долларов, что президент Лукашенко назвал "позором" для аграрной страны.

Также известно, что внутренние цены на свинину выросли на 15%, что вдвое превышает показатель инфляции. За 2 года Беларусь потеряла 340 тысяч свиней и соответственно увеличила поставки продукта из России на треть.

Беларусь также занимает первенство в импорте российского пива и вина. В частности закупают растворимый кофе. В этих категориях страна не ведет собственное производство, ведь оно не выгодно по финансовой составляющей.

Какова позиция Лукашенко по экономике?

Недавно президент Беларуси заявил, что рыночная экономика разочаровала его. Об этом пишет "Корреспондент".

Я хочу, чтобы вы открыли глаза и поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой страшной непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли: никакой рынок ничего не регулирует,

– прокомментировал Лукашенко.

В частности он привел пример США и Дональда Трампа и сказал, что вся экономика заключается в желании "захватить" богатые/прибыльные регионы мира.

Что еще известно о позиции Беларуси и ситуации в экономике?