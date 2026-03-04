В разговоре с пропагандистами диктатор предположил, что прекратить поставки в Европу можно прямо сейчас. Детали передают оппозиционные СМИ в среду, 4 марта.

Путин выразил недовольство тем, что в Европе планируют усиливать ограничения на покупку российского газа, в частности сжиженного, вплоть до полного отказа в 2027 году.

А сейчас открываются другие рынки. И, возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Выйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?

– сказал президент страны-агрессора.

Он также отметил, что в этом якобы нет никакой политической подоплеки. По мнению диктатора, если доступ к рынку россиянам в конце концов закроют, то им стоит уже искать новых "надежных партнеров".

Однако пока это не принятое решение, а лишь "мысли вслух" – Путин поручит правительству рассмотреть вопрос вместе с компаниями.

Напомним, по данным аналитиков Bruegel, в 2025 году Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС. Лидерами экспорта остаются Норвегия (97,1 миллиарда кубических метров), США (82,9) и Алжир (38,6), тогда как российские компании поставили европейцам лишь около 38 миллиардов кубических метров.