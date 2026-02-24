Путин отметил, что противники России готовят новый теракт на дне Черного моря. Это заявление главы Кремля прозвучало на заседании коллегии ФСБ.
Что сказал Путин о возможном теракте в Черном море?
По словам диктатора, есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Таким образом враги России якобы хотят сорвать мирные переговоры.
Справка: "Турецкий поток" и "Голубой поток" – это международные газопроводы, которыми российский газ транспортируется в Турцию и страны Европы в обход Украины.
Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить мирный процесс с попытками урегулирования дипломатическими средствами. Все делают, чтобы сделать какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто,
– жаловался Путин.
Он также отметил, что у противника не удается нанести России стратегическое поражение, поэтому он делает ставку на индивидуальный и массовый террор.
"Противники очень хотят нанести России поражение, ищут любой способ, "сами себя доведут до крайнего предела, потом пожалеют", – пригрозил диктатор.
Стоит отметить, что речь Путина о росте терактов в России прозвучала на фоне взрыва автомобиля патрульной полиции в Москве возле Савеловского вокзала. Погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, еще двое полицейских получили травмы. Также, вероятно, погиб сам подрывник. По словам Путина, его завербовали через телеграмм.
Россия обвиняет Европу в передаче Украине ядерной бомбы
- Новый раунд мирных переговоров в Женеве должен состояться в ближайшие дни. Однако в Кремле, очевидно, решительно настроены их сорвать.
- С очередным бредом выступил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Мол, по данным разведки, Великобритания и Франция хотят передать Украине ядерное оружие.
- Эту информацию подтвердил и представитель Путина Дмитрий Песков, заявив, что это повлияет на дальнейший мирный процесс.