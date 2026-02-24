Путин отметил, что противники России готовят новый теракт на дне Черного моря. Это заявление главы Кремля прозвучало на заседании коллегии ФСБ.

Смотрите также В Днепре прогремел взрыв: здание одного из райотделов полиции повреждено

Что сказал Путин о возможном теракте в Черном море?

По словам диктатора, есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Таким образом враги России якобы хотят сорвать мирные переговоры.

Справка: "Турецкий поток" и "Голубой поток" – это международные газопроводы, которыми российский газ транспортируется в Турцию и страны Европы в обход Украины.

Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить мирный процесс с попытками урегулирования дипломатическими средствами. Все делают, чтобы сделать какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто,

– жаловался Путин.

Он также отметил, что у противника не удается нанести России стратегическое поражение, поэтому он делает ставку на индивидуальный и массовый террор.

"Противники очень хотят нанести России поражение, ищут любой способ, "сами себя доведут до крайнего предела, потом пожалеют", – пригрозил диктатор.

Стоит отметить, что речь Путина о росте терактов в России прозвучала на фоне взрыва автомобиля патрульной полиции в Москве возле Савеловского вокзала. Погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, еще двое полицейских получили травмы. Также, вероятно, погиб сам подрывник. По словам Путина, его завербовали через телеграмм.

Россия обвиняет Европу в передаче Украине ядерной бомбы