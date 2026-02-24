Также якобы на месте умер подрывник, который бросил что-то в патрульное авто. 24 Канал собрал, что пишут об этом российские СМИ.

За прошедшие сутки В Татарстане горит НПС, а в Белгороде очередной блэкаут: в России ночью гремело много взрывов

Центр Москвы всколыхнул взрыв – взорвали полицейских: какие последствия?

В ночь на 24 февраля, по киевскому времени почти в полночь, севернее центра Москвы на Сущевском валу произошел взрыв возле служебного автомобиля ДПС – дорожно-патрульной службы. Это было в районе Савеловского вокзала.

Местные телеграмы пишут, что все было якобы так: неизвестный подошел к патрульной машине и взорвал самодельное взрывное устройство. Погиб и сам подрывник, и один полицейский. Его один напарник, говорят, в критическом состоянии в больнице, и еще один силовик пострадал меньше, но тоже госпитализирован.

Другие же очевидцы сообщали, что подозреваемый в подрыве снимал на месте происшествия видео, а потом отошел в сторону. Кадры с камер, зафиксировавших последствия инцидента, распространяют в сети с пометкой, что поиски виновника взрыва продолжаются.

В Москве прогремел взрыв, погиб силовик: смотрите видео очевидцев

Как бы там ни было, пока большинство информации о взрыве в Москве – из местных источников, и точные обстоятельства еще не известны. Но это уже не первый случай взрывных инцидентов в столице России за последние месяцы.

Когда еще были подрывы в Москве?