Також начебто на місці помер підривник, який кинув щось у патрульне авто. 24 Канал зібрав, що пишуть про це російські ЗМІ.
Минулої доби У Татарстані горить НПС, а у Бєлгороді черговий блекаут: у Росії вночі гриміло багато вибухів
Центр Москви сколихнув вибух – підірвали поліцейських: які наслідки?
Проти ночі 24 лютого, за київським часом майже опівночі, північніше центру Москви на Сущівському валі стався вибух біля службового автомобіля ДПС – дорожньо-патрульної служби. Це було у районі Савеловського вокзалу.
Місцеві телеграми пишуть, що все було нібито так: невідома особа підійшла до патрульної машини та підірвала саморобний вибуховий пристрій. Загинув і сам підривник, і один поліцейський. Його один напарник, кажуть, у критичному стані в лікарні, і ще один силовик постраждав менше, та теж госпіталізований.
Інші ж очевидці повідомляли, що підозрюваний у підриві знімав на місці події відео, а потім відійшов геть. Кадри з камер, що зафіксували наслідки інциденту, поширюють у мережі з позначкою, що пошуки винуватця вибуху тривають.
У Москві прогримів вибух, загинув силовик: дивіться відео очевидців
Хай там як, наразі більшість інформації про вибух у Москві – з місцевих джерел, і точні обставини ще не відомі. Та це вже не перший випадок вибухових інцидентів у столиці Росії за останні місяці.
Коли ще були підриви у Москві?
У грудні 2025 року вибухнув автомобіль із поліцейськими, це було на вулиці Ясеневій, загинули кілька людей. Недалеко від того самого місця кількома днями раніше на парковці підірвали автомобіль російського генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова.
Загалом із грудня 2024 року в Москві та околицях вбито кількох високопоставлених військових Росії – генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, згаданого вище генерала Сарварова та генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. У всіх цих випадках їх підривали.