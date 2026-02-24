Також начебто на місці помер підривник, який кинув щось у патрульне авто. 24 Канал зібрав, що пишуть про це російські ЗМІ.

Минулої доби У Татарстані горить НПС, а у Бєлгороді черговий блекаут: у Росії вночі гриміло багато вибухів

Центр Москви сколихнув вибух – підірвали поліцейських: які наслідки?

Проти ночі 24 лютого, за київським часом майже опівночі, північніше центру Москви на Сущівському валі стався вибух біля службового автомобіля ДПС – дорожньо-патрульної служби. Це було у районі Савеловського вокзалу.

Місцеві телеграми пишуть, що все було нібито так: невідома особа підійшла до патрульної машини та підірвала саморобний вибуховий пристрій. Загинув і сам підривник, і один поліцейський. Його один напарник, кажуть, у критичному стані в лікарні, і ще один силовик постраждав менше, та теж госпіталізований.

Інші ж очевидці повідомляли, що підозрюваний у підриві знімав на місці події відео, а потім відійшов геть. Кадри з камер, що зафіксували наслідки інциденту, поширюють у мережі з позначкою, що пошуки винуватця вибуху тривають.

У Москві прогримів вибух, загинув силовик: дивіться відео очевидців

Хай там як, наразі більшість інформації про вибух у Москві – з місцевих джерел, і точні обставини ще не відомі. Та це вже не перший випадок вибухових інцидентів у столиці Росії за останні місяці.

Коли ще були підриви у Москві?