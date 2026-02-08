Про це повідомила російська служба BBC. Раніше ішлося про те, що в підозрюваного знайшли "тернопільський" слід.

Що відомо про замах на генерала Володимира Алексєєва?

Слідчий комітет Росії стверджує, що замах організували українські спецслужби. Росіяни навіть заявили, що Любомира Корбу затримали в ОАЕ, куди він утік, і передали Москві.

Імовірного спільника затримали в Москві, ще одна ймовірна спільниця виїхала в Україну. Всі вони – громадяни Росії,

– передає BBC думку росіян.

Як заявили в Росії, Віктора Васіна 1959 року народження затримали в Москві. А Зінаїда Серебрицька 1971 року народження нібито виїхала в Україну. Обидва імовірні пособники стрільця мають російське громадянство.

Корба та Васін 20 років знали одне одного, переказували гроші. Обом може загрожувати довічне, Серебрицька зараз у розшуку.

І Корба, і Серебрицька зареєстровані в підмосковному Раменському. Остання могла змінити прізвище.

Жінка родом з Луганська, вона жила чи в одному будинку з Алексєєвим, чи то в сусідньому. Нібито стежила за ним і вивчала звички.

"З грудня 2024 року в Москві та околицях було вбито трьох високопоставлених військових: генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова (та його помічника Іллю Полікарпова), генерала Фаніла Сарварова та генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. У всіх трьох випадках військових підірвали", – нагадали медійники.

