Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Що відомо про одного з фігурантів?

Як повідомив Грозєв, за версією ФСБ, наразі відомо про кількох фігурантів справи про замах на генерала ГРУ Росії Володимира Алексєєва. Один з них 67-річний В. Васін. За даними журналіста, він працює в компанії ФСБ, що виробляє засоби стеження.

Принаймні до серпня 2025 року Віктор Васін працював "головним експертом" у НТЦ "Атлас", створеному ФСБ, який наразі входить до складу військово-промислового гіганта "Ростех",

– додав Грозєв.

В архівному резюме 2014 року, яке надав журналіст, вказано, що Васін закінчив Військово-командно-комунікаційну академію Росії. У документі він опису себе "майстром військової справи" та "старшим офіцером – начальником штабу полку". У 1990-х роках фігурант перейшов на роботу в комерційну сферу.

Журналіст назвав віднайдену інформацію "несподіваним поворотом" у справі.

Кого ще підозрюють у нападі?