Спецслужбу Росії цитує пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Дивіться також Знайшли "тернопільський" слід: підозрюваного у замаху на Алексєєва перевезли з ОАЕ до Москви

Що відомо про втечу нападника?

Російська ФСБ 8 лютого поширила відео з камер спостереження, зняте після замаху на генерала Алексєєва. На кадрах видно, як ймовірний кілер втікав з місця події.

Російська сторона підозрює у нападі громадянина Росії Любомира Кобру. Раніше повідомлялось, що його нібито затримали в ОАЕ і вже передали Росії.

Втеча підозрюваного після пострілів у генерала ГРУ: дивіться відео

Крім того, ФСБ заявляла про можливих спільників. За даними російської спецслужби, одного чоловіка нібито затримали в Москві, а ще одна підозрювана буцімто могла виїхати до України.

Що відомо про напад у Москві?