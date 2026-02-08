Спецслужбу Росії цитує пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".
Дивіться також Знайшли "тернопільський" слід: підозрюваного у замаху на Алексєєва перевезли з ОАЕ до Москви
Що відомо про втечу нападника?
Російська ФСБ 8 лютого поширила відео з камер спостереження, зняте після замаху на генерала Алексєєва. На кадрах видно, як ймовірний кілер втікав з місця події.
Російська сторона підозрює у нападі громадянина Росії Любомира Кобру. Раніше повідомлялось, що його нібито затримали в ОАЕ і вже передали Росії.
Втеча підозрюваного після пострілів у генерала ГРУ: дивіться відео
Крім того, ФСБ заявляла про можливих спільників. За даними російської спецслужби, одного чоловіка нібито затримали в Москві, а ще одна підозрювана буцімто могла виїхати до України.
Що відомо про напад у Москві?
6 лютого у Москві стався замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва. Повідомлялось, що невідомий кілька разів вистрілив йому в спину та втік.
Того ж дня Алєксєєва доставили у реанімацію. Він вижив, але перебував у вкрай тяжкому стані та втратив значну кількість крові.
Росіяни казали, ймовірний кілер нібито є уродженцем Тернопільської області. Його спільниками називали росіян Віктора Васіна та Зінаїду Серебрицьку.