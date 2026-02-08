Об этом сообщила русская служба BBC. Ранее говорилось о том, что у подозреваемого нашли "тернопольский" след.
Что известно о покушении на генерала Владимира Алексеева?
Следственный комитет России утверждает, что покушение организовали украинские спецслужбы. Россияне даже заявили, что Любомира Корбу задержали в ОАЭ, куда он сбежал, и передали Москве.
Вероятного сообщника задержали в Москве, еще одна вероятная сообщница выехала в Украину. Все они – граждане России,
– передает BBC мнение россиян.
Как заявили в России, Виктора Васина 1959 года рождения задержали в Москве. А Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения якобы выехала в Украину. Оба вероятные пособники стрелка имеют российское гражданство.
Корба и Васин 20 лет знали друг друга, переводили деньги. Обоим может грозить пожизненное, Серебрицкая сейчас в розыске.
И Корба, и Серебрицкая зарегистрированы в подмосковном Раменском. Последняя могла сменить фамилию.
Женщина родом из Луганска, она жила то ли в одном доме с Алексеевым, то ли в соседнем. Якобы следила за ним и изучала привычки.
"С декабря 2024 года в Москве и окрестностях были убиты три высокопоставленных военных: генерал-лейтенант Игорь Кириллов (и его помощник Илья Поликарпов), генерал Фанила Сарварова и генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Во всех трех случаях военных взорвали", – напомнили медийщики.
Покушение на Алексеева может быть выгодно России
Украина решительно отвергла свою причастность к преступлению. Мировые СМИ предполагают, что это могут быть внутренние разборки.
Известный расследователь Христо Грозев сообщил, что один из подозреваемых в покушении на генерала Алексеева связан с ФСБ.