Об этом сообщают российские телеграм-каналы, а также Exilenova+.
Что известно о блэкауте в Белгороде?
В Белгороде сообщают о блэкауте. Телеграмм-каналы пишут, что по городу был нанесен ракетный удар. Там раздавалась серия мощных взрывов, что приводила в действие сигнализации на автомобилях.
Местные медиа сообщают о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры. В двух многоквартирных домах выбило окна.
В Белгородской области есть местами повреждения авто, крыш частных домов, предприятий. Пострадавших нет.
Кроме света, в городе также кое-где исчезала вода. Местные сообщают, что удар нанесен по ТЭЦ.
Позже стало известно, что была атакована была подстанция Фрунзенская.
Взрывы также раздавались и в других городах России и в Крыму
Ночью 23 февраля взрывы слышали также в Воронеже.
Сообщалось в частности об атаке в Альметьевске, Татарстан.
Там была атакована НПС "Калейкино". Это большая нефтеперекачивающая станция, которая является ключевой в системе магистральных нефтепроводов России.
Масштабы пожара потрясающие.
Ночью 23 февраля взрывы слышали также в Воронеже. Там дым поднялся над несколькими локациями.
В Саратове тоже было не скучно. В городе раздавалась воздушная тревога, серия из 12 – 15 взрывов. На видео попал момент прилета, вероятнее всего, ракеты.
Оккупированный Крым также не спал. У Керчи, Гвардейском раздавалась серия взрывов, а также в Красноперекопском районе.
Взрывы в Саратове раздаются каждый день
В Саратове и Энгельсе ночью 22 февраля прогремело около 10 взрывов, а аэропорт Саратова прекратил работу. С аэродрома Энгельса россияне поднимали Ту-160, вероятно, чтобы уберечь его от ударов.
В Самарской области России ночью 21 февраля был нанесён удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу.
Атаку подтвердил и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он написал, что ночью был нанесен удар по 2 промышленным площадкам на территории региона.