Также стало известно, что взрывчатку изготовили в США. Об этом сообщили в PTC.

Новые детали диверсии в Сербии

Как заявил директор VBA Джуро Йованич, контрразведка в течение месяцев указывала сербскому лидеру Александру Вучичу то, что "нечто подобное может произойти сегодня".

Честно говоря, мы столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием. Как и в случае, когда нам пришлось представить соответствующие показатели того, что газовая инфраструктура может быть под угрозой,

– добавил он.

По словам Йованича, предупреждения власти воспринимали "несерьезно". К тому же говорила, что масштабные меры безопасности слишком затратные и изнурительные для военных.

Спецслужбы знали о возможной диверсии со стороны человека из группы мигрантов, пригодного к военной службе.

В результате, 5 апреля, возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и другие компоненты.

Я раскрою вам деталь из расследования, маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США,

– уточнили в VBA.

Директор Агентства назвал неправдой заявления о том, что якобы сербские военные будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя украинцев в организации диверсий".

Йованич заверил, что подозреваемого задержат.

Что предшествовало?