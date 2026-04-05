Також стало відомо, що вибухівку виготовили в США. Про це повідомили у PTC.

Дивіться також "Непричетні": МЗС відкинуло спроби пов'язати Україну з вибухівкою біля газопроводу в Сербії

Нові деталі диверсії в Сербії

Як заявив директор VBA Джуро Йованіч, контррозвідка протягом місяців вказувала сербському лідеру Александру Вучичу те, що "щось подібне може статись сьогодні".

Чесно кажучи, ми зіткнулися зі скептицизмом, несхваленням, незгодою. Як і у випадку, коли нам довелося представити відповідні показники того, що газова інфраструктура може бути під загрозою,

– додав він.

За словами Йованіча, попередження влада сприймала "несерйозно". До того ж казала, що масштабні заходи безпеки надто витратні та виснажливі для військових.

Спецслужби знали про можливу диверсію з боку людини з групи мігрантів, придатної до військової служби.

У результаті, 5 квітня, біля газогону виявили герметично запаковані вибухові речовини, детонатори та інші компоненти.

Я розкрию вам деталь з розслідування, маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​у США,

– уточнили у VBA.

Директор Агентства назвав неправдою заяви про те, що нібито сербські військові будуть працювати "на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи українців в організації диверсій".

Йованіч запевнив, що підозрюваного затримають.

Що передувало?