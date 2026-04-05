Сербський президент вже обговорив цю ситуацію з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Про це повідомляє сербська телерадіокомпанія РТВ.

Що відомо про ситуацію навколо газопроводу у Сербії?

У Сербії поблизу населених пунктів Велебит, Трешнєвац і Войвода Зимоніч у муніципалітеті Каніжa виявили підозрілі предмети поруч із газопроводом.

За даними поліції, до операції залучили близько 140 правоохоронців та військових. Вони проводять блокування та обшук частини території, щоб виявити небезпечні предмети, які можуть загрожувати життю людей і об'єктам критичної інфраструктури.

На місці перекрито кілька доріг, зокрема між населеними пунктами Трешнєвац, Войвода Зимоніч і Велебит. Операція відбувається як із землі, так і з повітря – у небі працюють гелікоптери.

Пізніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що було знайдено два пакети вибухівки з детонаторами. За його словами, вдалося запобігти можливій атаці на життєво важливу газову інфраструктуру країни.

Вучич також повідомив, що обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він зазначив, що у разі підриву об'єкта без газу могли залишитися як північ Сербії, так і Угорщина. Угорський прем'єр миттєво відреагував на повідомлення про вибухівку. Орбан заявив, що скликає в неділю раду оборони для того, щоб обговорити ситуацію.

Розслідування триває. У Сербії заявляють, що мають додаткові сліди, однак подробиці поки не розголошуються.

Що варто знати про відношення Орбана до можливої зупинки постачання газу в Угорщину?