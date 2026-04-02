Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати санкції, запроваджені проти російської енергетики. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X.

Що відповів Орбан Туску?

Орбан відреагував на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, у якому той згадав, зокрема, про блокування Угорщиною кредиту для України. За словами угорського прем'єра, Європа нібито наближається до однієї з найсерйозніших економічних криз у своїй історії на тлі глобальних енергетичних викликів. Він наголосив, що континент перебуває "у великій небезпеці".

Орбан вважає, що єдиним виходом із ситуації є негайне скасування санкцій проти російської енергетики. У своєму зверненні до Туска він закликав "думати про власні країни і народи", а не про російського президента, та утриматися від подальшої ескалації.

