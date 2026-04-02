Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати санкції, запроваджені проти російської енергетики. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X.
Дивіться також "Твої куратори в Берліні?": Орбан відповів Туску на звинувачення в проросійській позиції
Що відповів Орбан Туску?
Орбан відреагував на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, у якому той згадав, зокрема, про блокування Угорщиною кредиту для України. За словами угорського прем'єра, Європа нібито наближається до однієї з найсерйозніших економічних криз у своїй історії на тлі глобальних енергетичних викликів. Він наголосив, що континент перебуває "у великій небезпеці".
Орбан вважає, що єдиним виходом із ситуації є негайне скасування санкцій проти російської енергетики. У своєму зверненні до Туска він закликав "думати про власні країни і народи", а не про російського президента, та утриматися від подальшої ескалації.
Що відомо про прихильність Орбана до Росії?
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов озвучив 24 Каналу думку, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебуває під впливом Росії, і його втрата влади може змінити баланс сил у ЄС. Раніше Орбан блокував вступ Швеції до НАТО, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виконував вказівки Сергія Лаврова, що вказує на проросійську позицію угорського прем'єра.
Politico зазначає, що Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, трансформувався з ліберального критика СРСР у союзника Кремля, поступово змінивши партію "Фідес" на націонал-консервативну. Економічна співпраця з Росією, зокрема угода 2014 року про кредит на АЕС, підштовхнула Орбана до створення антиліберальної держави, взірцем якої він вважає Росію.
Відомо, що Європейський Союз обмежує передачу конфіденційних даних Угорщині через побоювання витоків інформації до Росії. Європейські лідери також проводять зустрічі у вузьких форматах без участі всіх країн-членів.