Орбан відповів на допис польської партії "Громадянська коаліція".

Що відомо про конфлікт між Туском та Орбаном?

Відео, яке опублікувала партія Дональда Туска про політику Орбана й Сіярто, пов'язане з аудіозаписом розмов угорського міністра закордонних справ із представниками Москви. З них можна зрозуміти, що з Брюсселя роками могла витікати секретна інформація до Москви. Зокрема, щодо санкційних дискусій та політичних рішень ЄС.

Орбан, рука об руку з Путіним, вже давно відмовився від Європи. Ми не дозволимо, щоб політики, які задивляються на Будапешт, прирекли Польщу на таку саму долю!

– йдеться у дописі партії Туска.

У ролику стверджується, що в період європейських дискусій щодо санкцій проти Росії угорські політики нібито консультувалися з Кремлем і захищали інтереси російських олігархів.

Сійярто та Орбан уже вийшли з Європейського Союзу. Ми не можемо дозволити, щоб праві екстремісти вивели з нього Польщу,

– наголошується у повідомленні.

Віктор Орбан відреагував у середу на своїй сторінці в соцмережі X, звернувшись безпосередньо до польського колеги.

Шановний Дональде Туск, цікаво, чи це відео зняли в Польщі, чи твої куратори в Берліні?

– написав угорський прем’єр.

Орбан підкреслив, що його політика спрямована на захист інтересів угорського народу і наголосив на "братських стосунках" між польським і угорським народами. "Були часи, коли ти робив те саме для Польщі. Поляк, угорець, два брати!" – зазначив він.

