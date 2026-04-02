Орбан відповів на допис польської партії "Громадянська коаліція".
Що відомо про конфлікт між Туском та Орбаном?
Відео, яке опублікувала партія Дональда Туска про політику Орбана й Сіярто, пов'язане з аудіозаписом розмов угорського міністра закордонних справ із представниками Москви. З них можна зрозуміти, що з Брюсселя роками могла витікати секретна інформація до Москви. Зокрема, щодо санкційних дискусій та політичних рішень ЄС.
Орбан, рука об руку з Путіним, вже давно відмовився від Європи. Ми не дозволимо, щоб політики, які задивляються на Будапешт, прирекли Польщу на таку саму долю!
– йдеться у дописі партії Туска.
У ролику стверджується, що в період європейських дискусій щодо санкцій проти Росії угорські політики нібито консультувалися з Кремлем і захищали інтереси російських олігархів.
Сійярто та Орбан уже вийшли з Європейського Союзу. Ми не можемо дозволити, щоб праві екстремісти вивели з нього Польщу,
– наголошується у повідомленні.
Віктор Орбан відреагував у середу на своїй сторінці в соцмережі X, звернувшись безпосередньо до польського колеги.
Шановний Дональде Туск, цікаво, чи це відео зняли в Польщі, чи твої куратори в Берліні?
– написав угорський прем’єр.
Орбан підкреслив, що його політика спрямована на захист інтересів угорського народу і наголосив на "братських стосунках" між польським і угорським народами. "Були часи, коли ти робив те саме для Польщі. Поляк, угорець, два брати!" – зазначив він.
Що відомо про політику Орбана?
Європейські дипломати сподіваються, що парламентські вибори в Угорщині 12 квітня призведуть до поразки Орбана. Проте навіть у разі зміни керівництва новий очільник, найімовірніше Петер Мадяр, ймовірно, продовжить скептичну політику Будапешта щодо ЄС, зокрема у питаннях міграції та співпраці з Україною.
Уряд Угорщини заборонив постачання газу до України у третьому кварталі 2026 року. Орбан підписав указ, який забороняє оператору газотранспортної системи оголошувати аукціони на постачання Києву. Угорщина може втратити понад $1 млрд доходу через зупинку поставок.