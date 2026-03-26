Яку заборону видав Орбан?

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає агентство Reuters.

Дивіться також Угорщина хоче перекрити газ Україні: реальна загроза чи черговий шантаж

Оператор газотранспортної системи не може оголосити аукціон пропускної спроможності на постачання до України у третьому кварталі 2026 року,

– йдеться в указі уряду.

Документ також передбачає, що 800 мільйонів кубометрів газу мають зберегти в газових сховищах Угорщини додатково до обсягів, що були встановлені раніше.

Втім, від зупинки газопостачання може постраждати сама Угорщина. Як зазначає видання, в МЗС України підрахували, що Будапешт у такому разі втратить понад 1 мільярд доларів доходу, який він отримав минулого року.

Чому Угорщина забороняє постачання газу?

Учора прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у середу, що Угорщина поступово припинить надсилати природний газ до України.

Угорський лідер прив'язав постачання газу до роботи нафтопроводу "Дружба". Він наголосив у соцмережах, що Київ не отримуватиме газ від угорців, доки не відновить транзит російської нафти цим трубопроводом.

Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині,

– написав Орбан.

Зауважте! Транзит російської нафти "Дружбою" до Угорщини припинився наприкінці січня. Тоді Росія атакувала нафтопровід, серйозно пошкодивши обладнання нафтоперекачувальної станції. Через це прокачування сировини довелося зупинити. Однак Орбан неодноразово звинувачував Україну у зупинці постачань, мовляв, вона діє з якихось "політичних мотивів".

Скільки газу отримує Україна з Угорщини?

За даними видання, у березні Україна уклала з Угорщиною контракт на постачання 180 мільйонів кубометрів газу. Це трохи менше, ніж у лютому, але все одно становить 28% від загального обсягу.

Оператор газотранспортної системи України повідомив, що у четвер було заплановано постачання близько 8,2 мільйона кубометрів газу з Угорщини до України.

Загалом Україна планує отримати у четвер з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії близько 24,7 мільйона кубометрів газу.

Важливо! Нагадаємо, раніше Орбан погрожував також скоротити експорт електроенергії до України – теж через зупинку роботи "Дружби".

Що відомо про відновлення роботи "Дружби"?