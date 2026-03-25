Що відомо про нове рішення Угорщини щодо України?

Про те, як Орбан планує втримати стабільні ціни на пальне, міністр Угорщини повідомив у соцмережах.

Так, Віктор Орбан заявив, що поки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ від угорців.

Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ,

– зазначив прем'єр-міністр.

Від також додав, що на найближчому засіданні уряду запропонує ухвалити рішення про зберігання залишків газу в Угорщині:

Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині,

– сказав Орбан.

На його думку, угорцям треба продовжувати захищатись від українського шантажу. Зокрема це пов'язано з тим, що Україна "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини".

Ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських,

– додав прем'єр.