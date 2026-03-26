Какой запрет выдал Орбан?

Соответствующий указ подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

Оператор газотранспортной системы не может объявить аукцион пропускной способности на поставку в Украину в третьем квартале 2026 года,

– говорится в указе правительства.

Документ также предусматривает, что 800 миллионов кубометров газа должны сохранить в газовых хранилищах Венгрии дополнительно к объемам, что были установлены ранее.

Впрочем, от остановки газоснабжения может пострадать сама Венгрия. Как отмечает издание, в МИД Украины подсчитали, что Будапешт в таком случае потеряет более 1 миллиарда долларов дохода, который он получил в прошлом году.

Почему Венгрия запрещает поставки газа?

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что Венгрия постепенно прекратит отправлять природный газ в Украину.

Венгерский лидер привязал поставки газа к работе нефтепровода "Дружба". Он отметил в соцсетях, что Киев не будет получать газ от венгров, пока не возобновит транзит российской нефти по этому трубопроводу.

Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии,

– написал Орбан.

Заметьте! Транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию прекратился в конце января. Тогда Россия атаковала нефтепровод, серьезно повредив оборудование нефтеперекачивающей станции. Из-за этого прокачку сырья пришлось остановить. Однако Орбан неоднократно обвинял Украину в остановке поставок, мол, она действует по каким-то "политическим мотивам".

Сколько газа получает Украина из Венгрии?

По данным издания, в марте Украина заключила с Венгрией контракт на поставку 180 миллионов кубометров газа. Это немного меньше, чем в феврале, но все равно составляет 28% от общего объема.

Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что в четверг были запланированы поставки около 8,2 миллиона кубометров газа из Венгрии в Украину.

В целом Украина планирует получить в четверг из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии около 24,7 миллиона кубометров газа.

Важно! Напомним, ранее Орбан угрожал также сократить экспорт электроэнергии в Украину – тоже из-за остановки работы "Дружбы".

Что известно о возобновлении работы "Дружбы"?