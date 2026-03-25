Может ли Венгрия прекратить поставки газа в Украину?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк, Венгрия не продает Украине газ собственной добычи, а является транзитной страной для его поставки.

25 марта премьер-министр Виктор Орбан заявил о постепенном прекращении поставок газа в Украину из Венгрии до восстановления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Политик также сообщил, что остатки газа, который предназначался Украине, планируют хранить в Венгрии.

Эксперт Святослав Павлюк говорит, что юридическая возможность прекращать поставки газа через Венгрию в Украину находится под вопросом, ведь обе страны входят в Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Они нам его не поставляют, а транзитируют. И они являются частью сети ENTSOG – сети операторов систем передачи газа. Третий энергопакет ЕС, принятый в конце 2000-х, определяет, что в сети есть беспрепятственный доступ к транзиту ресурса из любой страны в любую страну внутри Европейского Союза в пределах сети ENTSOG. Поэтому они единолично не могут, не нарушая законодательства Европейского Союза, ограничивать транзит.

Как отмечает эксперт, учитывая обязательства, Венгрия не может отказаться транзитировать газ, который идет из другой страны через нее. Поэтому намерение ограничить Украину требует юридической оценки последствий для самой Венгрии.

Святослав Павлюк добавляет, что транзит через Венгрию не является единственным путем импорта газа в Украину. Поставки происходят и через Словакию, а за последний год строился путь через Молдову.

Какие еще пути имеет Украина для импорта газа?

Эксперт по энергетике Андрей Закревский в комментарии 24 Каналу также озвучил сомнения относительно наличия у Венгрии юридических оснований для прекращения транзита газа. В то же время Украина имеет различные пути поставки этого энергоносителя.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Украина диверсифицирована в поставках. Если говорить о севере, у нас идет транзит газа из Литвы через Польшу, и, насколько я понимаю, мы будем расширять этот коридор. Второй момент – Словакия. И третий момент – это юг. С юга у нас есть несколько входов: Румыния и Болгария. Там две ветки проходят, так называемый Вертикальный коридор, построенный буквально за последние полгода. И Южный коридор, который заработал еще летом прошлого года.

Эксперт говорит, что даже в случае присоединения Словакии к планам Венгрии по прекращению транзита остаются еще три из пяти основных коридоров. Кроме того, с наступлением весеннего периода Украина начнет накапливать в хранилищах газ собственной добычи.

Я думаю, что в ответ на это мы просто можем пожать плечами и обеспечить большие поставки через вертикальный и южный коридоры. Это главный момент. Насколько я понимаю, то в Болгарии для расширения надо сделать еще одну параллельную трубу и тогда вообще можно на Венгрию не обращать внимание,

– говорит эксперт.

Обратите внимание! По данным ExPro, в 2025 году объемы импорта природного газа в Украину достигли рекордных за последнее пятилетие 6,47 миллиарда кубометров. Больше всего импортировали из Венгрии – 45,5%, Польши – 32,5%, а также Словакии – 20,5%. Тарифы на транзит через первые две страны являются самыми низкими, тогда как в последней – самыми высокими. В прошлом году Украина активизировала импорт газа через Вертикальный коридор (1,5%) и его роль сейчас растет.

