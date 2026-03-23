Об этом сообщает ЕП со ссылкой на источники. Заметим, СМИ ранее сообщали, что специалисты прибыли в Украину еще на прошлой неделе.
Осмотрели ли место повреждений?
По данным собеседников издания, украинская сторона до сих пор не предоставила разрешение группе европейских экспертов, которые ранее прибыли в Киев, посетить место разрушения нефтепровода "Дружба", чего требовала Венгрия.
По словам источников, группа экспертов из ЕС до сих пор находится в Киеве и готова в любой момент выехать на место повреждения для оценки степени повреждений и стоимости ремонтных работ на соответствующем объекте.
Согласно обнародованной информации, ранее сообщали, что европейские эксперты проходят проверку безопасности, которую проводит Украина. В то же время в Еврокомиссии не комментируют ситуацию вокруг экспертной группы.
Отмечается, что пресс-секретарь Европейской комиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен во время брифинга в понедельник, 23 марта, заявила журналистам, что она не имеет обновленной информации относительно вышеупомянутой миссии.
На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, которые готовы к этой миссии. Мы не имеем никакой новой информации, которой могли бы поделиться по этому поводу. Итак, информация, предоставленная нами на прошлой неделе, остается актуальной,
– говорит заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.
Какая сейчас ситуация вокруг "Дружбы"?
В МИД Украины заявляли, что Венгрия политизирует вопрос ремонта нефтепровода "Дружба". В то же время ее власть до сих пор не выразила осуждение относительно повреждения трубопровода в результате российского удара.
Роберт Фицо заявлял, что Словакия в дальнейшем может принять меры в отношении Украины из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который получил повреждения после атаки еще в январе.
К слову, The Economist писало, что сейчас Украина и ее европейские союзники переживают период расстройства после почти 4 лет "супружеского союза", в частности, из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".