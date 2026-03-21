Об этом пишет журнал The Economist. Впрочем, текущий период в отношениях между Киевом и блоком еще не является окончательным провалом.

Почему отношения Украины и ЕС ухудшились?

The Economist сравнил Украину и Европейский Союз с супругами, отметив, что даже в самых счастливых браках происходят ссоры, и, согласно обнародованной информации, то же самое касается геополитических союзов.

Когда партнеры берутся за важное дело, будь то воспитание детей, или, возможно, противодействия неоимперским планам российского деспота, определенное трение вполне ожидаемо,

– говорится в публикации.

Отмечается, что вопрос поставок российской нефти в Европу постоянно вызывает споры. В частности, недавний эпизод с поврежденным нефтепроводом "Дружба" вылился даже во взаимные обвинения в шантаже.

В то же время европейские партнеры не удовлетворены настойчивым требованием Киева принять ее в состав ЕС как можно скорее. Более того, ситуацию во взаимоотношениях между Украиной и блоком обостряет президент США Дональд Трамп.

Например, в январе Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Европу в геополитической слабости вместо того, чтобы стать на ее сторону во время обострения вокруг Гренландии.

Несмотря на вышеупомянутые проблемы, говорить о "разводе" Украины с Европейским Союзом пока рано, поскольку, по данным издания, все выглядит так, что партнеры все же просто не могут обойтись друг без друга.

"Скорее наоборот, пара может выйти из этого бурного периода сильнее. В геополитике, как и в браке, самые громкие споры часто возникают между партнерами, которые понимают, что просто не могут уйти", – отмечают в статье.

