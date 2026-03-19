Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на своей странице в соцсетях.
Что теперь будет с нефтепроводом "Дружба"?
Сергей Корецкий заявил, что группа "Нафтогаз" ценит предложение ЕС по финансовой и технической помощи по восстановлению инфраструктурных активов перекачивающей станции "Броды" – в соответствии с лучшими европейскими инженерными нормами и нормами безопасности и противодействия повторным террористическим атакам.
Вместе с заместителем Посла ЕС Гедиминасом Навицкасом встретились с технической рабочей группой. Совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба",
– написал он.
Во время встречи представителю ЕС также рассказали о текущем состоянии дел и представили системный план восстановления. Вместе они обозначили дальнейшие совместные действия.
Напомним, ранее ЕС предложил экспертную поддержку и финансовые ресурсы, чтобы отремонтировать "Дружбу". Руководители Еврокомиссии и Евросовета указали, что сейчас для них приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан. Украина согласилась на такую помощь.
В то же время Владимир Зеленский сообщил, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после последствий российских ударов понадобится примерно полтора месяца.
В каком состоянии нефтепровод сейчас?
По данным сервиса NASA, который отслеживает пожары, с начала 2025 года у нефтепровода вблизи "Дружбы" зафиксировали один пожар – сразу после атаки 27 января 2026 года. Сообщается, что дрон попал в самый большой резервуар с примерно 25 тысячами кубометров нефти, поэтому пожар был таким масштабным.
Также анализ спутниковых данных показывает значительные изменения на объекте по состоянию на этот день, что свидетельствует о серьезных повреждениях. Для сравнения, в январе 2025 года подобных изменений почти не было.
Учитывая отсутствие других крупных пожаров в течение года, вероятно, основные разрушения произошли именно во время атаки 27 января 2026 года.