Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал 24 Каналу заявление Сийярто. Он отметил, что трехсторонние консультации с министрами энергетики Словакии и Венгрии не планировались.

Как ответили в МИД Украины на обвинения со стороны Венгрии?

Там подчеркнули, что Будапешт пытается навязать свою позицию.

Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность". Это уже стало типичным венгерским почерком – сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили. Могу лишь напомнить в этом контексте, что в субботу в Нафтогазе состоялся подробный брифинг для дипкорпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии. Полную информацию о состоянии "Дружбы" в очередной раз довели до всех партнеров, в том числе и венгров,

– высказался Тихий.

Детали заявления Сийярто

На своей странице в соцсети Х министр написал, что на 16 марта была запланирована трехсторонняя консультация с участием министров энергетики Словакии и Украины, но украинская сторона якобы отказалась участвовать.

Это произошло после того, как делегация нашего министерства энергетики провела три с половиной дня в Киеве, пытаясь наладить диалог. Все просьбы о встрече были отклонены, а инспекторам ЕС также не позволяют выехать на место происшествия. Итак, очевидно, что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба" исключительно по политическим соображениям, хотя технически он готов к эксплуатации,

– сказал Сийярто.

Важно! Владимир Зеленский и МИД Украины заявили, что венгры, которые приезжали в Украину, не имели официального статуса. Фактически это был частный визит, ведь официальные встречи не планировали.

